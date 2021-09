MAFICI anuncia su programación y competencias

Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn anuncia las películas que formarán parte de su octava edición que inicia el próximo sábado.

El Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn, MAFICI, tendrá este año su Octava Edición del 18 al 29 de septiembre. Durante 12 días más de 140 películas se desplegarán en las Competencias Oficiales de Largometrajes de Óperas Primas, Competencia Oficial de Cortometrajes en sus categorías Ficción, Animación y Documental, Competencia Oficial de Documentales Ambientales, Estrenos nacionales, Panorama Patagonia, Panorama Documental, Panorama Argentino, Panorama Internacional, Mujeres en foco, Videominutos Ambientales “A cuidar nuestro mundo”, Retrospectiva a JUAN TARATUTO, MINI Mafici, muestra MUA, Muestra GÉNERO DAC y Conicet Científico con cine documental.

El país invitado de Honor de este año será ITALIA, con una programación de películas, estrenos nacionales y cortometrajes de este país.

El Festival podrá verse, como desde sus orígenes, en el AUTOCINE frente al mar, redoblando la apuesta durante esta octava edición para unir el mar, el cine y la gastronomía patagónica en la propuesta CINE EN LA PLAYA, instalando una pantalla en la arena frente al parador Bistró de Mar donde cada espectador podrá degustar un menú especial sentado en el restaurante y disfrutar desde ahí una película cada día.

Además, se suma una novedad que posibilitará el seguimiento del Festival desde cualquier lugar del país, gracias al lanzamiento de la plataforma de exhibición propia MAFICITV (www.maficitv.com.ar).

Gran parte de la programación del festival estará presente y disponible para verla de manera totalmente libre y gratuita.

En la página web del festival www.mafici.com.ar se podrá acceder a la información de cada película, actividades especiales y programa general para descargar.

PELICULAS QUE PARTICIPARÁN DEL FESTIVAL

Película de Apertura

Bangla Dir. Phaim Bhuiyan Italia, Estreno Nacional

Competencia Oficial Operas Primas

Mañana tal vez / Dir. Florencia Wehbe / Argentina

The Saint of the Impossible / Dir. Marc Wilkins / Suiza

Sole / Dir. Carlo Sironi / Italia

La dosis /Dir. Martin Kraut /Argentina

El increíble finde menguante /Dir. Jon Mikel Caballero /España

Gaspar / Dir. Diego Pino / Bolivia

El cuento del tío / Dir. Ignacio Guggiari / Argentina

La muerte de un perro / Dir. Matías Ganz / Uruguay – Francia – Argentina

Va bene cosí / Dir. Francesco Marioni / Italia

Amor bandido / Daniel Werner / Argentina

Tu mérites un amour / Dir. Hafsia Herzi / Francia

El amor es más fácil / Dir. Daniel Pensa / Argentina

Competencia Oficial Documental Ambiental

Golden Fish, African Fish, / dir. Diop Moussa / Senegal

Ginger´s paradise / Dir. Alejandro Quiroga G. / Bolivia – Estados Unidos

The price of progress / Dir. Victor Luengo / España

L’Âme du vin / Dir. Marie-Ange Gorbanevsky / Francia

El paisaje del olivar / Dir. Fco Javier Fernandez Bordonada / España

Parientes del mar / Dir. Camila Villarruel / Argentina

Into the jungle / Dir. Mark Hanlin / Australia

Climated exodus / David Baute / España

Competencia Oficial Cortometrajes de Ficción

Canelones / Dir. Nicolás Mayer / Argentina

Prunelle / Dir. Francois Szabowski / Francia

No es nada / Dir. Victoria Mammoliti / Argentina

Inverno / Dir. Giulio Mastromauro / Italia

L´Orée / Dir. Renaud Tissandié, Bastien Garbuio, Raphaël Laffitte, Mickaël Boixadera, Jonathan Martínez / Francia

Luce & Me / Dir. Isabella Salvetti / Italia

Christmas Summer / Dir. Ignacio Borderes / Argentina

A girl in a fortress / Dir. Erik Morales / España

Devoción / Dir. Valentin Alvarez Sabouret / Argentina

Moon Keeper / Dir. Axel Alvarez, Arthur Amanatiou, Léo Cohen, Nicolas Gresland, Michael Raux, Maxime Richard / Francia

HE / Dir. Elisabet Dubé Ferré / España

Faleminderit / Dir. Nicolás Neuhold / Austria

Competencia Oficial Cortometrajes de Animación

Match Point / Dir. Nicolás Roldán / Argentina

Alebrijes / Dir. Luis Salas / Colombia

Re – animal / Dir. Rubén Garcerá Soto / España

Cucaracha / Dir. Agustín Touriño / Argentina

198451 / Dir. Valentín Falconi Valderrama / Perú

Colrun / Dir. Jorge Sarria de Vicente / España

Anahi / Dir. Aranza Sonderegger / Argentina

Tales from the Multiverse / Dir. Magnus Møller, Mette Tange & Peter Smith / Dinamarca

Matilda and the spare head / Dir. Ignas Meilūnas / Lituania

Tierra finita / Isidro Jiménez Gómez -Mariola Olcina Alvarado /España

La tortuga de plástico / Dir. Miguel León, Claudia Osejo /Colombia

Vuela / Dir. Carlos Gómez-Mira Sagrado /España

Competencia Oficial Cortometrajes de Documental

Mamapara / Dir. Alberto Flores Vilca / Perú

BOZA / Dir. Anna Surinyach, Séverine Sajous /España

Gardeliana / Dir. Patricio Toscano / Argentina

Vezo / Dir. Manuel Cid , Sara Olleros / España

Los últimos vientos / Dir. Juan Francisco Cox / Chile

Pasaje de ida / Dir. Víctor Augusto Mendívil / Perú

Dajla: Cine Y Olvido / Dir. Arturo Dueñas Herrero / España

A plena Vista / Dir. Luis Palomino / México

13 años/ Dir. Román Bazzi / Argentina

Sueño con trenes / Dir. Magdalena Schinca / Uruguay

Pacha Kuti: The Golden Path / Dir. Reed Rickert / Perú

Patagonia Azul / Dir. Uriel Sokolowicz Porta / Argentina

Selección Oficial Mujeres en Foco

Los días después / Dir. Julia Bonetto

Bon odori / Dir. Florencia Iwabuti

Instrucciones para Adela / Dir. Jimena Blanco

Ucha / Dir. Marina Glezer

Dos Euros / Dir. Cande Momo Hualpa

Juanas / Dir. Sandra Godoy

Algo con una mujer / Dir. Luján Loioco, Mariano Turek

Bella / Dir. Laura Dariomerlo

Selección Oficial Panorama Argentino

El Baldío / Dir. Liliana Paolinelli

Canela / Dir. Cecilia del Valle

Como el viento / Dir. Raquel Ruiz

El nombrador, una película sobre Daniel Toro / Dir. Silvia del Valle Majul

Bu Y Bu, Una Aventura Interdimensional / Dir. Eduardo Rodríguez Bossut

Taranto / Dir. Victor Cruz

El Largo Viaje De Alejandro Bordón / Dir. Marcelo Goyeneche

Grandes encantados / Dir. Elena Carpman

El orden de las cosas / Dir. Ull Galindez

Panorama Patagonia

Escribir desde el sur del mundo / Dir. Ignacio Masllorens

Mara, El Viaje De La Elefanta / Dir. Luciano Nacci

Bela Veiko / Dir. Diego Lumerman

Él último río de la Patagonia / Dir. Ignacio Otero

Nosotras también estuvimos / Dir. Federico Strifezzo

El Exterior / Dir. Franco Alejandro Ojeda

Lleno de ruido y dolor / Dir. Nacho Aguirre

Paraíso /Dir. Pablo Falá

Muestra Género DAC

La muerte de Marga Maier / Dir. Camila Toker

Miró. Las huellas del olvido / Dir. Franca Gonzalez

Línea 137 / Dir. Lucía Vassallo

La afinadora de árboles / Dir. Natalia Smirnoff

Rosita /Dir. Verónica Chen

Retrospectiva Taratuto

No sos vos, soy yo (2004)

¿Quién dice que es fácil? (2007)

Un novio para mi mujer (2008)

La reconstrucción (2013)

Papeles en el viento (2015)

Me casé con un boludo (2016)

Italia País invitado de honor

Paradise, una nuova vita, Dir Davide del Degan

Va Bene Così Dir. Francesco Marioni

L´Agnello / Dir. Mario Piredda

Maledetta primavera, Dir. Elisa Amoruso

Trash, La leggenda della piramide mágica, Dir. Luca Della Grotta, Francesco Dafano

Sole, Dir. Carlo Sironi

Conicet Documental

Glaciares guardianes del agua

Proyecciones especiales

Vaquero / Dir. Juan Minujin

Pacto de Fuga / David Albala

Coronavirus: Los rostros de la ciencia Dir. Hernán Lentini PRE ESTRENO MUNDIAL

A cuidar nuestro mundo

Selección de 42 videominutos de escuelas primarias y secundarias de todo el país

y Latinoamérica

Sobre MAFICI

MAFICI nace en el año 2013, desde la pasión de dos realizadores Valeria Malatino y Damián Martínez, que apostaron año a año a promover el cine y la cultura en la región patagónica, generando un espacio de encuentro de realizadores, productores e industria cinematográfica, brindando la posibilidad de proyectar películas de todo el mundo, en un contexto único de naturaleza en Puerto Madryn, Patagonia Argentina. MAFICI propone desde hace 8 años unir la naturaleza con el arte.

Además propone brindar en cada nueva edición, capacitaciones, talleres, clases magistrales, encuentro con actores y directores y en los últimos años su laboratorio de proyectos MAFICI LAB.

El Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn, se realiza desde sus inicios de manera independiente, sumando apoyos de privados, empresas, sector turístico de la zona, voluntarios y ámbito público para poder cubrir todo lo necesario para la realización de un Festival que atrae al turismo, estudiantes de cine, acreditados nacionales e internacionales, además de actores reconocidos que luego multiplican la experiencia artística y turística. Todos los años, directores, actores, productores, prensa e invitados especiales, comparten un día de campo visitando una de las pingüineras más importantes de la zona, disfrutando de cordero al asador, realizan el avistaje de embarcado de ballenas desde Puerto Pirámides, comparten una tarde viendo ballenas desde la playa El Doradillo, o nadando con lobos marinos haciendo snorkeling, viviendo una gran experiencia entre el cine y la naturaleza.

MAFICI además, lleva adelante una gran labor inclusiva desde sus inicios, con los programas Cine en los barrios y Cine en las escuelas. Con estos dos programas comunitarios MAFICI tiene el objetivo de dar acceso a contenidos audiovisuales de calidad a la población que habita las zonas periféricas y rurales de la ciudad. Aquí, de forma totalmente gratuita, se proyectan películas, se realizan debates postfunción, y se dictan talleres de cine, con la finalidad de formar espectadores que participen activamente en el circuito de la producción y del consumo cultural.

MAFICI en el año 2017 fue considerado como uno de los eventos culturales más importantes del país por el FONDO NACIONAL DE LAS ARTES y en 2019 destacado por el programa FESTEJAR de Cultura de Nación; formando parte también del calendario de Festivales de todo el mundo, destacando las Óperas Primas, con el Premio Ballena Franca Austral. En este 2021 MAFICI fue Declarado de Interés Cultural por el MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN.

Toda la información del Festival se encuentran disponible en: www.mafici.com.ar

