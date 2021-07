Manantiales: la empresa y el gremio van a audiencia

Representantes de la empresa Torres de Manantiales y de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos seccional Mar del Plata, se hicieron presentes hoy en el Ministerio de Trabajo de Provincia, para llevar a cabo los respectivos pedidos de audiencia para continuar con las formas legales correspondiente en el proceso de reconversión que la empresa anunció que llevará a cabo.

Por parte de la empresa lo hizo uno de los gerentes de la firma mientras que por Uthgra su secretario Gremial Walter D´Ambrosio. La mencionada audiencia tendrá lugar virtualmente el jueves a las 17.

“Al momento Manantiales se ajusta en sus presentaciones y pasos a lo que indica la Ley en este tipo de situaciones. Aún no está claro el total del personal que se verá afectado ya que la empresa cuenta con 79 efectivos y un número similar entre eventuales y temporarios. Las Nubes continuará con sus actividades tradicionales y el balneario en zona de Chapadmalal en noviembre volverá a funcionar. Inclusive han comentado que en el nuevo plan de negocio se contempla que requerirán de personal de piso”,* especificó y agregó que “ésto recién comienza, no es un proceso que suceda de un día para el otro, menos si se lleva a cabo de manera que indica la ley* y sin presiones a los trabajadores, como afirmaron una y otra vez. Más allá de sus palabras, *el gremio estará en cada paso para chequear la situación de cada trabajador que quiera adherirse o no al retiro”.

La Boston: maniobras que desalientan

Otro tradicional espacio que sin dudas se convirtió en símbolo de la lucha de los trabajadores en los últimos años es Confiterías Boston, las cuales desde hace un par de años son administradas por un síndico elegido por la justicia y puestas en valor a diario por sus trabajadoras y trabajadores. Pero en las últimas jornadas Uthgra pudo saber que Juan Manuel Lotero, propietario de la quebrada Pastelera Tecomar S.A. titular de las confiterías, se presentó ante el juez que entiende en la causa nº: MP-29283-2021- Félix Adrián Ferran, subrogante del Juzgado Civil y Comercial Nro. 9 con un nuevo letrado, perteneciente a un estudio de peso en materia de quiebras y concursos en los tribunales locales.

“Los Lotero, que son quienes llevaron justamente al desastre a la empresa, quieren alejar a los síndicos y volver a tomar las riendas. De hecho ya lograron que los jueces desestimen sin argumentos presentados, dos de los informes de los síndicos. Y es evidente que si esta gente vuelve a estar al frente, no hay futuro para los compañeros y compañeras ni para “la Boston” tal y como la conocemos. El jueves habrá una reunión entre las partes”, informó Todoroff, en estado de alerta.

