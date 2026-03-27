Mar del Plata: 20 empresas radicadas en el Parque Industrial proyectan ampliar sus operaciones

Lo confirmó el oficialismo durante una sesión del Concejo Deliberante en la que se aprobó el fideicomiso para el desarrollo del Parque Industrial II, del que la Municipalidad será parte

Veinte empresas radicadas en el Parque Industrial de Mar del Plata proyectan ampliar sus operaciones. Así lo confirmó este jueves el oficialismo local durante una sesión del Concejo Deliberante en la que se aprobó por unanimidad el fideicomiso para el desarrollo del Parque Industrial II, del que la Municipalidad de General Pueyrredon será parte.

Los concejales convalidaron el contrato de cesión de derechos fiduciarios firmado entre el municipio, Emprendimientos Fiduciarios Gure SA y H. Ledesma Desarrollos & Inmobiliaria, vinculado con el predio lindero al Parque Industrial «General Savio», donde se proyecta el nuevo polo productivo.

Durante el debate, el concejal de Vamos Juntos y exsecretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, destacó la iniciativa: «Incorparse como municipio al fideicomiso del Parque Industrial II, una obra de infraestructura de envergadura, es un hito para la historia industrial de Mar del Plata. Es un predio de 300 hectáreas para la utilización industrial. Este emprendimiento, en conjunto con otros, están conformando un conglomerado logístico alrededor del cordón de la ciudad muy importante desde el punto de vista estratégico», expresó, citado por la web de Canal 8 de Mar del Plata. «Este conglomerado -siguió Muro- es una barrera de grandes equipamientos urbanos que permite la posibilidad de que empresas puedan radicarse y que haya disponibilidad de suelo logístico, industrial y comercial en el predio».

En ese sentido, el edil señaló que el Parque Industrial actual «quedó chico porque se completó», y agregó: «Ahí tenemos una limitación y este proyecto viene a resolver esa cuestión de forma definitiva. Esto les da previsibilidad a las empresas de afuera que llegan a Mar del Plata y a las empresas locales que tienen planes de expansión».

Según recordó el diario La Capital, la creación del Parque Industrial, Logístico y Empresarial -conocido como Parque Industrial II- había tenido un avance clave en septiembre de 2024, cuando el Concejo Deliberante adecuó la normativa municipal a la actividad industrial. Hasta entonces, los usos del suelo permitidos en esa zona eran limitados y estaban vinculados principalmente a actividades rurales, lo que impedía su subdivisión y su desarrollo con fines productivos. Con la modificación normativa, el área quedó habilitada para la radicación de industrias y actividades vinculadas al almacenamiento, la logística y el transporte, incompatibles con el uso residencial.

Fuente: Agencia DIB

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