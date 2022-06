Mar del Plata: advierten que hace años se da un crecimiento urbano sin planificación

El Foro del Hábitat de General Pueyrredon informó sobre la forma en la que se desarrolla urbanísticamente la ciudad y exigieron a los gobernantes políticas públicas de planificación. Esta presentación, tiene como objetivo evitar que se sigan perpetuando inequidades sociales y daños ambientales.

El Foro de Hábitat es un espacio de discusión conformado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Colegio de Arquitectos Distrito IX y la Defensoría del Pueblo. “Entendemos que estas tres entidades podrían aportar en temas de la defensa del espacio público y que no están tratados con especificidad”, explicó Agüero.

Haciendo referencia al informe realizado, el arquitecto mencionó que “hicimos una breve reseña histórica poniéndola sobre el origen de nuestro trazado original, que no fue más que un negocio de explotación inmobiliaria de Patricio Peralta Ramos”.

De esta forma, remarcó que “en ese trazado original, había siete plazas fundacionales, las que hoy en día conocemos. Después en estos años de historia, Mar del Plata ha ido creciendo por un loteo espontáneo”.

Con la llegada de los barrios cerrados, “se genera todo tipo de conflicto en el límite rural-urbano y una serie de inequidades, porque este desarrollo de baja densidad es muy costoso para dotar de servicios públicos, como el transporte, la iluminación, etc”.

En la investigación observaron que “en los últimos 10 años hay sectores de la ciudad que crecieron casi el doble, mientras que el ejido urbano creció un 15%”.

Por lo tanto, “se está acelerando un proceso de dispersión urbana que termina creando un desarrollo insostenible, tanto desde el punto de vista ecológico, porque es un gran consumidor del territorio, como social, porque estos bordes urbanos generan dualidad en barrios urbanos y carenciados”, destacó Agüero.

Así mismo, una de las mayores problemáticas que tiene la ciudad es el tránsito, a lo que Eduardo comentó que “uno de los ejes que más desarrollo tuvo fue el camino viejo a Miramar, es una arteria que está colapsada muchas veces, y hace unos años era poco transitada”.

“La distribución poblacional de países como Argentina, México, Uruguay y Chile, es entre un 30 y 50% la que se nuclea en una gran metrópolis. En los países europeos están más diseminados en el territorio”, expresó.

Agüero afirmó que “si el Estado no interviene fuertemente, se tiende a una extensión indefinida. Es un tema complejo que estamos intentando poner en debate, no hay que naturalizar que la ciudad debe crecer para los lados“. A lo que agregó que “la extensión indefinida tiene un costo muy alto que alguien tiene que pagar“, planteó.

Por lo tanto, proponen “generar políticas de estado que generen recursos propios en los Estados locales con obras de infraestructura, desalentar el loteo espontáneo y medidas que limiten la generación de barrios privados como consumidores del territorio”.

Ante esto, consideró que “en urbanismo, normalmente, una sola herramienta no es efectiva sino que hay que tomar varias medidas a la vez”.

Haciendo referencia a la circunvalación destacó que “la falta de coordinación entre distintos niveles del Estado es lo más grave. Las herramientas de planificación se deben usar en conjunto, uno no puede hacer una circunvalación sin tener en cuenta nada más”.

“Se concrete o no, me parece mala la mecánica de no tener conexión entre los distintos equipos técnicos de provincia y municipal, para que sea la mejor circunvalación en un sentido de la ciudad que queremos”, finalizó Agüero.

