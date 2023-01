Mar del Plata amaneció con carteles de JUAN XXIII: ¿Manzur se lanza por la Presidencia?

Este lunes por la mañana, la ciudad de Mar del Plata amaneció plagada de carteles con la leyenda JUAN XXIII con la firma de La Rucci, una agrupación nacional bancaria que cuenta entre sus filas al diputado nacional por Tucumán Carlos Aníbal Cisneros que impulsaría así la candidatura presidencial del Jefe de Gabinete, Juan Manzur. Desde que el médico pidió licencia a la gobernación de Tucumán para ser el ministro coordinador de Alberto Fernández que la prensa porteña especula con su proyecto personal bajo la consigna que sorprendió en La Feliz, epicentro de la campaña electoral este verano.

Mar del Plata es el principal escenario de la campaña electoral en estos primeros días de 2023: un posible candidato presidencial del Frente de Todos como Daniel Scioli se paseó por La Bristol, y por Mar del Plata también paseó Horacio Rodríguez Larreta, tras emular la foto de Abbey Road de los Beatles con Gerardo Morales, Martín Lousteau y Diego Santilli, y recibir reproches de veraniantes por los fondos coparticipables.

En ese marco, sin candidaturas definidas en el Frente de Todos, aparecieron los afiches de JUAN XXIII en Mar del Plata, horas después de que atribuyen a Manzur la contundente frase “el candidato voy a ser yo”.

«Alberto no puede ser, Cristina no quiere ser, a Sergio no le va a ir bien con la inflación… el candidato voy a ser yo». El periodista Pablo Ibañez atribuye esta frase a Manzur en su columna dominicial en eldiarioAr de ayer domingo 8 de enero, quien justo ayer festejaba su cumpleaños número 54. La mañana siguiente, Mar del Plata lució empapelada con la leyenda JUAN XXIII.

«El diagnóstico lo hizo, con sus modos susurrantes, Juan Manzur, el jefe de Gabinete. Aunque pactó con su actual vice tucumano, Osvaldo Jaldo, ser el futuro vice tucumano, Manzur aparece como uno de los más movedizos, y en privado explícitos, sobre las candidaturas que vienen. Como el resto del ecosistema peronista, de Massa a Daniel Scioli y Alberto Fernández, el tucumano vio en la deserción de Cristina una luz y una oportunidad», señaló Ibañez.

Esta mañana además el diario La Nación ratifica que Manzur está «desesperado por irse a hacer la campaña a full» luego de que a fines de 2022 confirmó que será candidato a vicegobernador de Tucumán, como compañero de fórmula de Osvaldo Jaldo, pero que sin embargo «Alberto le pidió que se quede. No tiene reemplazo a mano y se va a quedar hasta que lo consiga».

Además, insisten con un importante viaje de Manzur a los Estados Unidos el mes que viene: «En febrero iniciará un viaje programado a Estados Unidos, donde hará gala de sus contactos con la pareja presidencial que integran Joe Biden y su esposa, la primera dama Jill Biden, a quien Manzur agasajó a su paso por la provincia norteña».

Entre afiches en Mar del Plata, frases contundentes que le atribuyen y un viaje a Estados Unidos, Manzur comenzó a transitar el año electoral: ¿Se lanza por la Presidencia JUAN XXIII?

