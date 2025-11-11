Mar del Plata con las mejores tarifas del verano

La ciudad de Mar del Plata tendrá para la próxima temporada de verano tarifas más que tentadoras para los turistas.

Luego de un exhaustivo sondeo y trabajo de campo efectuado por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica , se pudo corroborar que continuamos siendo la opción más tentadora para los turistas.

Nuestra ciudad fue comparada con destinos de características similares para disfrutar de las temperaturas veraniegas.

Punta del Este y Camboriu, fueron las seleccionadas para efectuar este análisis.

Como punto de medida se tomó un hotel 3 estrellas, con desayuno incluido y servicios extras similares.

En Punta del Este en valor en dólares para 1 habitación cama doble para el día 15 de enero varía entre 150 y 200 dólares. Se adjuntan imágenes con las tarifas correspondientes.

“20 hotel” tiene una tarifa de USD235 ($333.675), aprovechando un descuento por utilizar la app móvil, “Joan Miró hotel” un valor de USD170, ($241.627) “Hotel Florinda” para una habitación doble tiene un valor de USD180 ($255.050) y el hotel “Castilla” cotiza en USD206 ($292.253) Además se especifica que se puede cobrar tarifas extras al momento de finalizar la compra.

Continuamos con los ejemplos, pero en este caso con hoteles 3 estrellas de Camboriú. “Hotel Das Americas” cotiza en el mismo portal de viajes y turismo a USD169 más USD4 de impuestos ($246.347). Otra opción para los turistas es el “Hotel Bella Camboriú” a un valor de USD155 ($225.916). “Santa Inn”, aprovechando una promoción de la web sólo para dispositivos móviles, completa el informe con su tarifa de USD 188 ($266.413).

Finalmente, llegando a nuestra ciudad, tomamos de testigo 3 hoteles 3 estrellas. Los precios, rápidamente se puede comprobar que son muchísimo más atractivos que los anteriormente mencionados. Sumado a una tarifa menor, cabe destacar, que en Mar del Plata, luego del trabajo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica junto a los diferentes ámbitos del Estado, se ha logrado que pueda pagarse en cuotas y en algunos casos con descuentos en el valor a cargo de los Banco Nación y Banco Provincia.

En nuestra ciudad, tomando 3 hoteles al azar del mismo rango que en las otras ciudades, encontramos lo siguiente. Hotel Traful con una tarifa de USD108 más 23 dólares de impuestos y cargos ($185.631). Gran Hotel Panamericano USD88 más 19 de impuestos y cargos ($151.598). El hotel Neptuno, por su parte, tiene una tarifa de USD70 más 15 dólares de impuestos y cargos ($121.124).

Estos son sólo algunos de los claros ejemplos donde hoteles de Mar del Plata, con servicios similares, misma cantidad de estrellas y en el mismo portal web de viajes y turismo, ofrecen tarifas mucho más atractivas para la temporada de verano, aseguraron desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica.

Comentarios

comentarios