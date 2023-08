Mar del Plata definió su suerte en los World Travel Awards, los premios más importantes del turismo global

La ciudad de Mar del Plata compitió en el premio más importante del sector turístico internacional, los World Travel Awards, también conocidos como los «Premios Oscar» del turismo, y fue reconocida como uno de los mejores destinos de playa del continente.

Ya había sido galardonada en 2013 en la misma categoría y había una fuerte expectativa por la nominación, y se esperaba que pudiera repetir la victoria, pero en este caso fue doblegada por una de sus competidoras.

El premio fue para San Andrés, la isla colombiana, que doblegó a los restantes competidores: Isla Margarita (Venezuela), Máncora (Perú), Río de Janeiro (Brasil), Fernando de Noronha (Brasil) e Islas Galápagos (Ecuador). Pero Argentina no se quedó con las manos vacías porque los románticos encantos de San Carlos de Bariloche fueron reconocidos al ser elegido el resort argentino como «Destino líder para luna de miel en Sudamérica».

Los ganadores de la noche incluyeron a Jamaica, que superó un campo difícil para emerger como «Destino líder del Caribe», así como «Destino líder de cruceros del Caribe» y «Oficina de Turismo líder del Caribe». Turks & Caicos fue votada como «Mejor destino de playa del Caribe». Las Bahamas se llevaron el título de «Destino insular de lujo líder en el Caribe».

Canadá fue nombrado «Destino líder de América del Norte», mientras que Miami Beach reclamó el codiciado título de «Destino de ciudad líder de América del Norte» y Seattle reclamó «Destino de reuniones y conferencias líder de América del Norte».

El balneario mexicano de Tulum, con sus magníficas playas, exuberantes selvas y ruinas mayas, fue nombrado «Mejor destino de playa de México y Centroamérica». Costa Rica se llevó el primer premio como ‘Destino líder en México y Centroamérica’.

Perú fue elegido ‘Destino Líder de Sudamérica’, mientras que su gastronomía de vanguardia fue reconocida como ‘Destino Culinario Líder de Sudamérica’.

Graham Cooke, fundador de World Travel Awards, dice: “Ha sido un privilegio comenzar las celebraciones de nuestro 30.º aniversario en la hermosa isla de Santa Lucía, que fue sede de una ceremonia increíble en la que participaron las principales figuras de los viajes de todo el Caribe y América. . Nuestros ganadores son ejemplos estelares de excelencia turística y felicito a todos y cada uno de ellos por ayudar a elevar el punto de referencia colectivo”.

La amplitud y profundidad de la oferta turística de Santa Lucía se reforzó con tres premios clave: la majestuosa isla fue nombrada «Mejor destino de luna de miel del Caribe», «Mejor destino de aventuras del Caribe» y «Mejor destino de naturaleza del Caribe».

El Honorable Dr. Ernest Hilaire, Ministro de Turismo, Inversiones, Industrias Creativas, Cultura e Información, comentó: “Estamos muy orgullosos de ser anfitriones de la 30ª Ceremonia de Gala anual de los World Travel Awards Caribe y las Américas, un evento que realmente destacó la extraordinaria trayectoria de Santa Lucía. hospitalidad y rico patrimonio cultural. Ser honrados con tres importantes reconocimientos que sin duda mejorarán nuestros esfuerzos de marketing es una fuente de gran honor. Este reconocimiento sirve para fortalecer aún más nuestra posición como destino de primer nivel y sirve como fuerza motivadora para continuar brindando experiencias incomparables de clase mundial a viajeros de todo el mundo, que abarcan aventura, romance y las maravillas de la naturaleza”.

En el sector hotelero, los ganadores incluyeron Amanyara, Turks & Caicos (‘Resort de playa líder en el Caribe’); Halfmoon de Jamaica (‘Hotel líder del Caribe’); Round Hill Hotel & Villas (‘Resort de villas líder en el Caribe’); Beaches Turks & Caicos (‘Resort familiar todo incluido líder del Caribe’). El incesante impulso hacia la excelencia ayudó a Sandals Resorts International a levantar el título de «Marca hotelera líder del Caribe». Sugar Beach, A Viceroy Resort, Santa Lucía fue aclamado como «Resort de lujo líder en el Caribe» y Jade Mountain Resort, Santa Lucía fue nombrado «Resort de luna de miel de lujo líder en el Caribe».

De América, entre los ganadores destacados se encuentran Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún (‘El mejor resort de playa de México y Centroamérica’); Gaia Hotel & Reserve, Costa Rica (‘Hotel Ecológico Líder de México y Centroamérica’); Wyndham Guayaquil Puerto Santa Ana, Ecuador (‘Hotel urbano líder en América del Sur’); Four Seasons Hotel Los Angeles en Beverly Hills (‘El hotel líder de California’); The Ritz-Carlton Bacara, Santa Bárbara (‘Resort líder de California’); One&Only Palmilla (‘Resort de lujo líder en México’); The St. Regis New York (‘El hotel de bodas líder en Norteamérica’); Mandarin Oriental, Santiago (‘Hotel de negocios líder en Chile’).

En el sector de la aviación, Bahamasair fue nombrada «Aerolínea líder del Caribe», mientras que el Aeropuerto Internacional Sangster de Jamaica fue nombrado «Aeropuerto líder del Caribe». Privé Jets ganó el título de ‘Líder en alquiler de jets privados de América del Norte’. Air Canada fue nombrada «Aerolínea líder de América del Norte».

Otros ganadores incluyen GO! Jamaica Travel (‘operador turístico líder del Caribe’); Enchanting Travels (‘operador turístico líder en América del Norte’); Costamar Travel (‘Agencia de Viajes Líder de Sudamérica’); Llama Path, Perú (‘Premio Turismo Responsable de Sudamérica’); Liberty Travel (Agencia de Viajes Líder en ‘Estados Unidos’); y Skylux Travel (‘Agencia de Viajes Líder de Norteamérica’); y Ekinox Tours (‘Operador turístico de aventuras líder en México y Centroamérica’).

Fuente: Canal 8 Mar del Plata

