Mar del Plata: fuerte concurrencia en la marcha convocada por los gremios para rechazar la reforma laboral

Con un enorme cartel que ocupa el ancho de la avenida, va al frente de la columna y tiene estampada la frase “No a la reforma laboral”, organizaciones gremiales con acompañamiento de representantes de otras organizaciones públicas y privadas y público en general se movilizan por calles céntricas de la ciudad para oponerse a la aprobación del proyecto que impulsa el gobierno nacional para modificar normativa vinculada a condiciones de empleo en el país.

La manifestación, que tuvo punto de encuentro y partida en Avenida Luro y 20 de Septiembre, avanzó hasta las puertas del palacio comunal con una nutrida concurrencia que dio forma a un lote de participantes que se extendía por más de 200 metros.

La marcha, convocada tanto por la Confederación General del Trabajo como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), tuvo fuerte acompañamiento y tuvo su escala en el monumento al General San Martín, donde se vieron las expresiones más contundentes al intento del oficialismo de modificar la legislación laboral vigente.

Al mismo tiempo, en Capital Federal, otra ruidosa manifestación se desarrollaba en inmediaciones del Senado nacional. Allí se produjeron graves incidentes, incluso con algunos lesionados y varios aprehendidos.

Los gremialistas que marcharon al frente han sido insistentes en estos días previos que el proyecto que se podría aprobar, y que está en debate en el Senado este miércoles, no mejora condiciones de empleo como asegura el gobierno nacional sino que complicaría la continuidad de puestos hoy activos así como la generación de nueva mano de obra ocupada.

El sindicalismo advirtió que en caso que este proyecto se convierte en ley se terminarán perdiendo muchos de los derechos ganados y disfrutados por los trabajadores durante décadas.

Fuente: Ahora Mar del PLata

Comentarios

comentarios