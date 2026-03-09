Mar del Plata: las ventas minoristas cayeron y la temporada 2026 cerró por debajo del año pasado

Según el informe de la UCIP, febrero registró una baja interanual del 4%. La pérdida del poder adquisitivo y el consumo limitado a productos básicos marcaron la tendencia del verano en los centros comerciales a cielo abierto.

El Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) presentó su balance de cierre de temporada, confirmando que el verano 2026 fue menos dinámico que el anterior para el sector comercial. Los datos arrojan una caída en las ventas y un clima de cautela ante la situación económica actual.

Caída en las ventas y comparativa

El relevamiento, que mide unidades físicas vendidas, indicó que febrero de 2026 sufrió una caída interanual del 4%. La tendencia negativa ya se había manifestado en enero, mes que cerró con una disminución del 6,4% en comparación con el año previo. En el análisis intermensual, febrero también mostró un retroceso del 6,1% respecto a enero.

Blas Taladrid, presidente de la UCIP, fue contundente al explicar el fenómeno: “Los comerciantes nos indican la pérdida de poder adquisitivo como causa a la caída de consumo. Las frases que más se escuchan se reducen a ‘no hay plata’ y ‘la gente compra lo básico’”, señaló.

Percepción del comerciante y utilidades

El informe detalla que la situación económica de las empresas es delicada: un 46% de los encuestados afirmó que su situación empeoró respecto al año pasado, mientras que otro 46% sostiene que se mantiene igual. Solo un 8% reportó mejoras.

En cuanto a la rentabilidad del mes de febrero, los resultados fueron mayormente moderados o negativos:

50,8% calificó sus utilidades como «regulares».

calificó sus utilidades como «regulares». 25,4% las consideró «malas».

las consideró «malas». 22,2% las tildó de «buenas».

las tildó de «buenas». 1,6% las definió como «pésimas».

Expectativas e inversión

A pesar del escenario actual, existe una mirada dividida sobre el futuro. El 57,1% de los comerciantes cree que su situación se mantendrá igual dentro de un año, mientras que un 25,4% se muestra optimista y espera una mejora. Sin embargo, este optimismo no se traduce en acciones inmediatas: el 82,5% de los consultados aseguró que no es un buen momento para realizar inversiones en su actividad.

Respecto al pronóstico de ventas para los próximos meses, el 55,6% proyecta que se mantendrán sin variaciones, mientras que un 31,7% teme que seguirán disminuyendo.

Metodología

El estudio fue realizado en comercios de los Centros Comerciales a Cielo Abierto de la ciudad, abarcando rubros diversos como alimentos y bebidas, indumentaria, calzado, marroquinería, ferretería, farmacia y artículos de decoración, entre otros.

