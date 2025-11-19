Mar del Plata lidera las búsquedas y se prepara para un fin de semana largo con gran movimiento

Se posicionó como el destino más elegido por los argentinos para una escapada previa a la temporada de verano 2026

La ciudad de Mar del Plata vuelve a encabezar las expectativas turísticas para el próximo fin de semana largo XXL —del 21 al 24 de noviembre— y lidera el podio de las búsquedas virtuales según un relevamiento de la plataforma Booking. De esta manera, se posicionó como el destino más elegido por los argentinos para una escapada previa a la temporada de verano 2026, lo que refuerza el optimismo del sector hotelero y gastronómico.

De acuerdo a la plataforma, el 81% de los argentinos justificaría reservar un viaje simplemente porque “trabajó mucho y se lo merece”, una tendencia que potencia la salida turística en este tipo de fines de semana. En el ranking nacional de búsquedas del 21 al 24 de noviembre, el listado quedó encabezado por Mar del Plata, seguida por la Ciudad de Buenos Aires y Río de Janeiro. El top cinco se completó con San Carlos de Bariloche y Puerto Iguazú.

Los destinos más buscados por los argentinos

Mar del Plata Ciudad de Buenos Aires Río de Janeiro San Carlos de Bariloche Puerto Iguazú

Podio bonaerense

Mar del Plata Tandil Cariló Mar de las Pampas Tigre

Expectativa local y reservas en alza

El fin de semana largo comenzará el viernes 21 —declarado día no laborable con fines turísticos— y se extenderá hasta el lunes 24, feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional. En Mar del Plata, el descanso llegará como anticipo de la temporada de verano y con previsiones que generan entusiasmo en el sector.

Según datos de la Asociación Hotelera Gastronómica de la ciudad, las reservas actuales rondan el 70%, principalmente en la zona céntrica, con un promedio de estadía de tres días. Además, señalaron que el porcentaje podría aumentar si el clima acompaña.

Desde UTHGRA indicaron que las reservas hoteleras se ubican entre el 50 y el 60%, aunque confían en que el buen pronóstico del tiempo podría empujar la ocupación durante las próximas horas.

El secretario general del gremio, Pablo Santín, remarcó que este movimiento turístico representa “un impulso para el sector hotelero y gastronómico en general, y para los trabajadores y trabajadoras en particular, en el cierre de un año muy difícil”. En esa línea, sostuvo que la llegada de visitantes “reactiva a la gastronomía y a la hotelería, que vienen golpeados y tuvieron varios fines de semana largos flojos este año”.

Con un nivel de búsqueda virtual que la vuelve a ubicar en lo más alto del interés nacional, Mar del Plata se prepara una vez más para recibir miles de turistas y encender la previa de una temporada que el sector espera con grandes expectativas.

Fuente: Ahora Mar del Plata

