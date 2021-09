Mar del Plata natural: promueven el turismo sostenible optimizando espacios y descomprimiendo playas

La crisis sanitaria y económica como consecuencia del coronavirus originó la necesidad de recurrir a espacios al aire libre donde se minimice la aglomeración de personas. En este sentido, pensar un turismo sostenible donde se minimice el impacto sobre el medio ambiente y descomprima los sectores turísticos más famosos de la ciudad, no sería imposible.

El proyecto “Mar del Plata Natural: sostenibilidad y promoción del turismo de proximidad local”, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) , parte del concepto de turismo sostenible y busca asegurar una distribución equitativa del turismo, optimizando los espacios naturales.

En diálogo con Portal Universidad, Victoria Cabral, Licenciada en Sociología de la UNMDP, becaria del CONICET y profesora de la UTN, explicó que el proyecto “apunta a la promoción del turismo de proximidad local, que favorece a una movilidad entre zonas cercanas. Nos parece importante poner en valor áreas protegidas no solo del partido de General Pueyrredon sino también de Mar chiquita”.

Dentro de la iniciativa trabajaron con la Reserva de Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquito y la Reserva Natural Laguna de los Padres. En base a estos sitios, ”proyectamos actividades en sintonía con un contexto de emergencia sanitaria”.

“La idea es favorecer este modelo de turismo de naturaleza, diferente del turismo de masas o de sol y playa que es al que estamos acostumbrados en Mar del Plata. Deberíamos descomprimir las playas y favorecer visitas a áreas protegidas que tienen mucho para ofrecer”, destacó.

Haciendo referencia al coronavirus señaló, “podríamos pensar que en primer lugar la pandemia sería un aspecto negativo, sin embargo se presenta como una oportunidad para pensar actividades al aire libre, conectar con estos espacios y no estar en espacios cerrados con poca gente”.

En el caso del medioambiente, la socióloga afirmó que “no se puede proteger lo que no se conoce y notamos que turísticamente no son espacios que se oferten con mucha fuerza en la ciudad. Entonces, contribuir al turismo sin dudas pone en valor estos servicios ecosistémicos, no sólo por el paisaje sino por el potencial educativo que tienen estas áreas”.

El proyecto fue presentado en el marco del Concurso Nacional de Ideas Ciudades Sostenibles 2020, organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del cual obtuvieron un reconocimiento con la categoría mención especial. “La idea es en algún momento poder llevarlo a la práctica, lo que tenemos es la propuesta pero no lo desarrollamos”, mencionó.

Dentro de las actividades que se proponen para este tipo de turismo, se encuentran “una plataforma virtual donde cada visitante pueda obtener la información necesaria en sus celulares y a su vez se ubicarían puntos de encuentros fijos donde pueda acercarse cada visitante“. Además, agregó que “se llevarán a cabo acciones que tengan que ver con la sensibilización ambiental en términos comunitarios, participativos e inclusivos”.

“Los beneficiarios directos son las mujeres de sectores populares incluidas laboralmente y formadas en la temática ambiental y los productores y emprendedores de la economía popular desde la promoción de su trabajo. Sin dudas, su desarrollo implica beneficios a toda la comunidad al promover la recreación en Áreas Naturales, la descongestión del sector de playas y el bienestar de la comunidad local”, finalizaron desde el proyecto.

Fuente: portaluniversidad.org.ar

