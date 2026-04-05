Mar del Plata recibió 251 mil turistas en los dos fines de semana largo de marzo

La amplia y variada oferta de eventos culturales y la inversión privada fueron los pilares de la convocatoria. Se destacó el recital del viernes por la noche de Soda Stereo que reunió a 7 mil personas en el Polideportivo.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) brindó un balance de la cantidad de turistas que eligieron la ciudad para disfrutar durante los dos fines de semana largo de marzo. A lo largo de estas fechas, arribó un total de 251.000 turistas, un 9% más que el año pasado.

Desde el Ente informaron que esto es resultado de la diversa oferta que brinda la ciudad gracias a la inversión privada la cual apuesta a dar un salto de calidad y ofrecer experiencias para todas las edades. Entre toda la oferta de eventos de la ciudad, se destacó el recital de Soda Stereo que eligió Mar del Plata como única plaza en el interior del país antes de salir de gira por el mundo con el show Ecos. Durante la jornada en el Polideportivo Islas Malvinas con un lleno total, unas 7.000 personas disfrutaron de la reunión de la mítica banda de rock nacional que comienza su gira internacional la semana que viene. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Montevideo, Quito, Lima, Bogotá y Madrid son los próximos lugares donde tocará la banda. Esto pone a Mar del Plata en el centro de la escena internacional.

El espectáculo sobresale por el uso de tecnología audiovisual de vanguardia (como el avatar digital hiperrealista de Gustavo Cerati) para recrear la esencia del trío original junto a Charly y Zeta en vivo. Se trató de un evento histórico para la ciudad, marcando el regreso de la banda a Mar del Plata después de su último show en GAP hace 30 años.

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