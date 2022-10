Mar del Plata se prepara para el más grande Concierto Sinfónico Coral del continente sobre Queen y con fines solidarios 

Queen y Mar del Plata. Mar del Plata y Queen. Una relación que se gestó en aquel 1982, entre postales disfrutando de la Playa Popular y el Hotel Provincial, y el gran show en el Estadio Mundialista. Desde entonces, es ineludible que los mejores shows vinculados a la obra de Freddie Mercury y su banda lleguen a la ciudad.

Con el mar como testigo, la Feliz se viste de gala para recibir al más grande concierto sinfónico coral del continente con todos los mega hits del grupo, casi 100 artistas en escena y a beneficio de instituciones locales. Se trata del show creado por el Coro Polifónico La Merced, dirigido por Rodrigo Naffa, la Orquesta Sinfónica La Merced, la Banda Nada Más y Nada Menos y el talentoso tenor rosarino Andrés Novero.

Será el próximo domingo 20 de noviembre a las 21:30 en el Radio City marplatense, de San Luis 1750, en el marco del XX Festival Internacional de Coros MardelCanto 2022 y la función recaudará fondos a beneficio de los comedores y merenderos con los que colabora la mencionada agrupación marplatense. Las entradas ya se encuentran a la venta en Plateanet https://cutt.ly/3XpexUW

Previamente, el 3 de septiembre harán el show a beneficio del Banco de Alimentos de Santa Fe y CONIN – Fundación Regazo, en el Centro Cultural Casa España, de Rivadavia 2871 en Santa Fe.

El espectáculo fue estrenado en 2019 con más de 10 funciones en continuado a pedido del público, llenando escenarios como el Anfiteatro “Juan de Garay” Santa Fe y el Teatro El Círculo de Rosario.

El talento sin límites del tenor Novero (Freddie, en escena), la fuerza rockera de la banda y los arreglos corales y orquestales originales, le dan el toque de magia a este Queen Sinfónico que pasea por los icónicos “Bohemian Rhapsody”, “Somebody To Love”, “Radio Gaga”, “We are the champions”, entre otros.

Luego de haber estrenado en 2022 “Queen Sinfónico Coral II” con una veintena de funciones en Santa Fe, llega a Mar del Plata lo mejor de las partes 1 y 2 combinando los más aclamados y destacados números enganchados entre sí. El espectáculo tiene una impronta única, con una sonoridad orquestal y coral que enriquece la base rockera; un director que hace participar al público brindando una experiencia muy divertida; y un solista que estremece con sus agudos dignos de representar al propio Freddie Mercury.

La producción general de este Queen Sinfónico Coral, a cargo de Pablo Goris, contempla el juego de luces más apropiado para cada canción, el vestuario que da su toque de color a la parte visual, y los detalles que harán tener al público una experiencia única en el país escuchando este repertorio internacional. Un show de calidad internacional.

El Coro Polifónico La Merced fue fundado en 2011 por su actual director, el Licenciado Rodrigo Naffa, con la bendición del reconocido Padre Axel Arguinchona, padrino y cofundador del coro. Se trata de una Asociación Civil con Personería Jurídica Sin Fines de Lucro y cuenta con un mánager y una orquesta sinfónica propia con la cual realiza megaproducciones solidarias varias veces al año a beneficio de instituciones de bien público de la Provincia de Santa Fe y zona de influencia.

Entre sus espectáculos destacados se encuentran “El Príncipe de Egipto” (2013), “El Rey León” (2014), “Disney en Concierto” (2015), “Un Concierto de Película” (2016), “Carmina Burana” (2017), “Ariel Ramírez en Concierto” (2018), “El Cristo Latinoamericano”, con los que ha recorrido el país y recibido distinciones del Honorable Concejo de la Ciudad de Santa Fe así como de la Cámara de Diputados de su Provincia.

