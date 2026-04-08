Mar del Plata se prepara para la 4ª edición de Pet Run Palestra

Deporte, familia y solidaridad perruna en Parque Camet, este domingo 12 a partir de las 9.

La correcaminata más esperada por los amantes de los animales vuelve al Centro Hípico General Pueyrredón, en Parque Camet, el próximo domingo 12 de abril desde las 9.

La presentación y lanzamiento de PetRun Palestra, en su cuarta edición, se realizó este martes por la mañana en la sede del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), cuyo SUM lució colmado.

Junto al anfitrión, el presidente del ente Diego Juárez, se ubicaron la titular de Palestra Guillermina Graciano, el empresario Fabián Pérez Iglesias, estrecho colaborador de la ONG, y Lila Pintos directora y coordinadora de PetRun. Otros funcionarios del Emturyc como la vicepresidenta, Johanna Panebianco, y los directores Francisco Taverna y Valeria Méndez, también acompañaron la presentación.

“Para el ente siempre es un motivo de celebración y agradecimiento poder recibir el lanzamiento de un acción tan importante y con objetivos de tanta trascendencia, que combinan el amor por las mascotas y la solidaridad. Voy a estar el domingo en el evento junto al intendente Agustín Neme”, expresó Juárez, quien recibió el tradicional dorsal N° 1 en nombre del Jefe Comunal, quien no pudo asistir por razones de agenda.

A su turno, Graciano resaltó la enorme “enseñanza de Celia Patuto –rescatista y proteccionista, líder de la ONG Género Animal y presente en el lanzamiento-, quien nos indicó el camino a seguir en todo lo que tiene que ver con animales y nosotros no teníamos conocimiento” y también agradeció el acompañamiento desde el primer momento de la Dirección de Zoonosis, cuyo director Pablo Alí, también estuvo presente.

Por su parte, Pérez Iglesias abogó por “una mayor cooperación entre el gobierno municipal como nexo con la ONG para poder lograr más y mejores resultados”.

Finalmente, y antes de entregar el dorsal N° 0001, Pintos remarcó el “crecimiento sostenido de PetRun, producto de un intenso trabajo en conjunto de todo el staff de Palestra” y explicó que los inscriptos van a poder optar por tres circuitos: el completo (toda la vuelta al Parque Camet, sobre 3,2 kilómetros), o dos trazados menores, de 1K o 2K, que transitarán por el Centro Hípico y el Mar del Plata Polo Club.



Según informó la propia presidenta de la ONG, lo recaudado en concepto de inscripciones-donaciones será destinado a mejorar la infraestructura del Club Deportivo Palestra, y también la construcción de un baño que será utilizado tanto por quienes concurren al club como por los egresados de la ONG (mayores de 18 años), para que no tengan que trasladarse desde los dormis hasta el Centro de Día para usar el sanitario.

Cómo y cuándo

El evento que tiene como madrina a la reconocida influencer Mika Rescatista, será en el predio del Centro Hípico General Pueyrredón, ubicado en el corazón de Parque Camet, un escenario natural ideal para el disfrute al aire libre, el próximo domingo 12 de abril desde las 9, para que personas de todas las edades y perros de todos los tamaños puedan participar sin exigencias competitivas extremas.

Las inscripciones se realizan de manera online a través de la plataforma Eventbrite https://bit.ly/4lDYGkK con kits que van de los $ 8.000 a los $ 30.000. Los cupos son limitados.

También se habilitará la inscripción presencial en el Paseo Aldrey Shopping, este viernes 10 y sábado 11, en el horario de 10 a 20, la misma franja en la que también se entregarán los kits de participación.

Desde su lanzamiento oficial en 2022 y su primera edición en mayo de 2023, la Pet Run ha demostrado ser una «combinación irresistible» de salud y compromiso social.

Más allá de lo recreativo, el corazón de PetRun es su fin solidario hacia la ONG Palestra, institución marplatense con más de 20 años de trayectoria trabajando en la asistencia de niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

A través de programas que incluyen arte, educación, deporte y un hogar convivencial, Palestra brinda herramientas esenciales para el desarrollo de quienes más lo necesitan en la comunidad.

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