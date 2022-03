Mar del Plata será sede del Campeonato Sudamericano de Surf Juvenil 2022

Durante la mañana de este lunes en la sede del Ente Municipal de Turismo (EMTur) tuvo lugar la presentación oficial del Campeonato Sudamericano Juvenil de Surf 2022, que se realizará desde el 15 al 20 de marzo en Honu Beach y fue declarado de Interés Turístico.

El evento tendrá la modalidad Shortboard y está organizado por la Confederación Sudamericana de Surf y la Asociación de Surf Argentina. Contará con la presencia de equipos de Perú, Chile, Colombia, Uruguay y Argentina que participarán en las categorías sub 14, sub 16 y sub 18, femenino y masculino.

Está previsto que las delegaciones comiencen a llegar el día 15, jornada en la que se seleccionarán los días de la competencia según las condiciones que marquen los pronósticos de olas especializados. Serán 3 días, de una ventana de 4.

Encabezaron la presentación y conferencia de prensa Bernardo Martín, Presidente del EMTur; Andrés Macció, Presidente del EMDer; Fredy Tórtora, Presidente de la Confederación Sudamericana de Surf y de la Asociación de Surf Argentina; Daniel Díaz, Director General del ENARD y Gustavo Mondo de Honu Beach. Además, participaron del anuncio parte del equipo argentino que competirá en el torneo junto a sus entrenadores.

