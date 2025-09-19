Mar del Plata será sede del primer encuentro gratuito dirigido a la salud integral de la mujer

La jornada, que se compondrá de talleres, stands y sorteos, será el próximo 10 de octubre en Sarmiento 2601 desde las 15 horas.

En el marco de “Octubre Rosa” se realizará la primera edición de *“Octubre con Aire de Mujer”* donde los marplatenses podrán vivenciar una tarde dedicada exclusivamente a la mujer de forma *gratuita desde las 15 horas y hasta las 20* horas en Sarmiento 2601 (Centro Cultural Estación Terminal Sur) el próximo 10 de octubre.

El evento propone que quienes deseen asistir puedan interiorizarse en la salud integral con charlas, talleres, sorteos y espacios interactivos vinculados al bienestar y la prevención y un *streaming que relatará cada momento de la jornada*.

Frente a esto, sus creadores mencionaron que el objetivo de “Octubre con Aire de Mujer” es el de _“poner en agenda la salud integral femenina, más allá del cáncer de mama, destacando la importancia de acompañar a la mujer en todas las etapas de la vida”._

Vale remarcar que el mismo es organizado por el programa radial *Aire de Salud* (Radio Brisas) acompañado por la Clínica Pueyrredon e Imágenes MDQ y que es con *cupos limitados*.

Desde este *viernes 19 de septiembre y hasta el 9 de octubre* quienes quieran estar presente podrán anotarse en el siguiente link https://forms.gle/3T8k9LFzyYHa5zr28

¿Qué charlas podremos encontrar?*

Durante la jornada se desarrollarán exposiciones sobre obstetricia, embarazo, puerperio y lactancia. salud y adolescencia, salud mamaria, medicina estética y cuidado de la piel, con un cierre artístico a cargo de Leonor Inés Pissanchi.

Respecto a los stands y talleres podrán ser recorridos con propuestas de instituciones de salud, laboratorios, especialistas y un espacio de bienestar, que se sumarán a los sorteos y los talleres interactivos.

