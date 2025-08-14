Mar del Plata será sede del Torneo Nacional Indoor de Salvamento Acuático Deportivo 2025

La ciudad recibirá a más de 400 guardavidas de todo el país en una competencia clave para el Mundial de Chile. El evento, exclusivo para profesionales del rescate, se realizará el 15 y 16 de agosto en el natatorio “Alberto Zorrilla”.

Mar del Plata se prepara para convertirse en el epicentro del salvamento acuático deportivo con la realización del Torneo Nacional Indoor 2025, que se desarrollará el 15 y 16 de agosto en el natatorio olímpico “Alberto Zorrilla”. La cita, organizada por el Sindicato de Guardavidas y Afines , cuenta con el aval de la Federación Argentina de Salvamento Acuático (FASA) y la fiscalización de árbitros internacionales de CASADRA.

La competencia reunirá a más de 400 guardavidas de todo el país, acompañados por delegaciones, dirigentes y público general, y tendrá un carácter decisivo: otorgará puntos para el Campeonato Mundial de Salvamento Acuático Deportivo Chile 2025, donde se definirá el seleccionado argentino.

El salvamento acuático deportivo, disciplina en expansión en Mar del Plata y con proyección olímpica, combina la exigencia física con las habilidades propias del rescate profesional. Durante las dos jornadas se desarrollarán diversas pruebas técnicas que pondrán a prueba la velocidad, la resistencia y la precisión de los competidores.

Uno de los momentos más esperados será el desfile inaugural, previsto para el viernes 15 a las 11:00, con la presencia de autoridades provinciales y municipales, dirigentes sindicales, referentes deportivos y representantes de clubes de toda la región.

Más allá de la competencia, el Nacional Indoor será una vidriera para visibilizar y revalorizar el rol del guardavidas en la sociedad, resaltando su preparación y compromiso con la seguridad acuática. Según los organizadores, se trata de un evento que no solo fortalece el alto rendimiento, sino que también reafirma el vínculo entre deporte, formación profesional y servicio a la comunidad.

Comentarios

comentarios