Mar del Plata será una de las sedes en Argentina para llevar adelante el estudio internacional sobre EPOC

La iniciativa, que comenzó a desarrollarse en 2025, busca mejorar el diagnóstico temprano y el tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), centrado en fortalecer el primer nivel de atención. El proyecto se implementa en instituciones de Argentina, Brasil, Perú y el Reino Unido.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Salud y en colaboración con el Departamento de Enfermedades Crónicas del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), lleva adelante en la ciudad el estudio internacional Respirar Bien Sudamérica, una iniciativa orientada a mejorar el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), desde el primer nivel de atención y trabajar en articulación entre los distintos niveles del sistema de salud para avanzar hacia un abordaje más efectivo de la enfermedad.

En detalle, el proyecto comenzó a desarrollarse en 2025 y se implementa en instituciones de Argentina, Brasil, Perú y el Reino Unido. En nuestro país, las sedes seleccionadas son la provincia de La Rioja y la ciudad de Mar del Plata.

El objetivo está puesto en mejorar la calidad de atención de las personas que viven con EPOC. En esta etapa, el proyecto contempla un análisis de situación para conocer cómo se está abordando actualmente la enfermedad en el sistema de salud, identificar oportunidades de mejora en la atención de quienes ya cuentan con diagnóstico y detectar casos aún no identificados.

Además del IECS, participan del proyecto la Universidad Científica del Sur de Perú, la Universidad de San Pablo en Brasil y la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. La iniciativa cuenta con financiamiento del National Institute of Health Research del Reino Unido.

“Para nosotros es muy importante que Mar del Plata haya sido elegida para formar parte de este estudio internacional, porque nos permite seguir fortaleciendo el primer nivel de atención y mejorar el diagnóstico temprano de enfermedades respiratorias crónicas como la EPOC. Este tipo de iniciativas también contribuye a mejorar la calidad de atención que reciben nuestros vecinos en los Centros de Salud”, señaló al respecto, la secretaria de Salud, Viviana Bernabei.

El lanzamiento oficial se realizó en el CEMA, con la participación de agentes de los distintos Centros de Salud, con el fin de iniciar el trabajo conjunto y avanzar en una etapa posterior con el seguimiento de pacientes con EPOC.

En este marco, desde la Secretaría de Salud también se recuerda la importancia de la prevención de las enfermedades respiratorias crónicas. En el caso de la EPOC, la prevención primaria consiste principalmente en evitar el tabaquismo y la exposición al humo en los entornos cotidianos. En este sentido, se llevan a cabo por tercer año consecutivo talleres de Cesación de Tabaquismo, que se realizan los primeros lunes de cada mes a las 11 en el SUM del CEMA (Pehuajó 250). La actividad es libre y gratuita y no requiere inscripción previa.

