Mar del Plata tuvo su mejor fin de semana largo del 20 de noviembre en los últimos 15 años

Un informe del Emturyc confirma que la cifra de 158.775 turistas que llegaron a Mar del Plata en este «finde largo» por el Día de la Soberanía Nacional es el más alto desde 2010. El aumento respecto al año pasado es del 37,9%

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) confirmó, tal como adelantó el intendente Guillermo Montenegro, que este fin de semana largo por el feriado del Día de la Soberanía Nacional fue el que tuvo la mayor cantidad de arribo de turistas en los últimos 15 años.

Según los datos provisorios arrojados por el Emturyc, llegaron 158.775 personas en este fin de semana largo del 20 de noviembre, que contó con el viernes 21 como día no laborable y este lunes 24 como feriado. Eso totaliza un «finde largo» de cuatro días, a diferencia del año pasado, que fue de tres.

El «finde XL» del 20 de noviembre del 2024 registró 115.175 arribos, por lo que esta vez hubo un aumento del 37,9% y se convirtió en el feriado largo con más llegada de turistas a Mar del Plata en los últimos 15 años.

El informe histórico de arribos del fin de semana de largo del Día de la Soberanía Nacional es el siguiente:

2010: 108.850

108.850 2011: 114.276

114.276 2012: 124.921

124.921 2013: 130.658

130.658 2014: 121.300

121.300 2015: 103.285

103.285 2016: 109.876

109.876 2017: 117.539

117.539 2018: 100.484

100.484 2019: 133.691

133.691 2020: no hubo

no hubo 2021: 127.263

127.263 2022: 103.422

103.422 2023: 77.011

77.011 2024: 115.175

115.175 2025: 158.775

Respecto a la metodología que usa el Emturyc para medir esta estadística, «se contabilizan los arribos en función de los datos aportados por fuentes secundarias». «Se consideran, en primer término, las diferentes vías de acceso a la ciudad y en función de ello se obtienen los datos», explicaron.

Fin de semana largo en Mar del Plata.

Esa vías de acceso son las empresas concecionarias de peajes en el caso de los autos, la torre de control de la Estación Ferroautomotora en el caso de los ómnibus, la empresa Trenes Argentinos en el caso del ferrocarril y la Administración Nacional de Aviación Civil en el caso de los aviones.

Montenegro celebró el éxito de este fin de semana largo a través de sus redes sociales. «A Mar del Plata vinieron 158 mil turistas durante este fin de semana largo. Es un récord histórico que logramos gracias a la preparación, la previsibilidad, la oferta, las condiciones. Todo para competir. Y ganar», expresó.

Por su parte, operadores turísticos de sectores como la hotelería, los balnearios y los locales gastronómicos reportaron altos niveles de reserva que rozaron el 80%, impulsado por el buen clima que acompañó al sábado y domingo hasta el momento.

