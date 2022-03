Mar del Plata tuvo su Partido por la Paz entre las peñas de Boca y de River

En este año, el quinto que se hace este encuentro, se sumó la causa de Malvinas, a 40 años del conflicto bélico, con la participación de la Fundación No me olvides. “Por Malvinas, no importa si sos de Boca o de River: sos de Malvinas”, remarcó Julio Aro, titular de la Fundación

Previo al Superclásico del fútbol argentino que se disputará este domingo entre Boca Juniors y River Plate, Mar del Plata fue espacio de una jornada de fraternidad y encuentro entre las peñas locales La Mitad Más Uno Mdq y Agrupación Mono Burgos.

El Complejo Juventus fue sede del denominado Partido por la Paz entre los equipos de fútbol de ambas peñas bajo el lema “Rivales, no enemigos”. Además, en esta quinta edición, se sumó la Fundación No me olvides, a 40 años de la Guerra de Malvinas, de la mano de su titular, Julio Aro, quien estuvo presente en la jornada.

El resultado, algo anecdótico por la importancia del evento, dejó un poco más contentos a los xeneizes y, luego del partido, se realizó una cena entre ambas peñas compartiendo realidades de cada una de las instituciones y viviendo la previa del Superclásico de este domingo.

Al finalizar el partido, Julio Aro señaló: “Me encantó poner las dos pasiones como son el fútbol y Malvinas. Acá hay apasionados del deporte y yo soy apasionado de Malvinas, y sobre todo para mantener el recuerdo de cada uno de mis compañeros. Ser testigo y protagonista de un encuentro tan lindo que han disputado, poner una bandera de la Fundación y de Malvinas, cierra un día maravilloso. Por Malvinas, no importa si sos de Boca o de River: sos de Malvinas”.

Por su parte, Diego Finamore, presidente de La Mitad Más Uno Mdq resaltó que “la buena relación que tenemos entre peñas, poder juntarnos, jugar a la pelota, tener un diálogo permanente durante el año más allá del Superclásico y compartir una cena, es lo que más nos queda marcado. Y este año enmarcado dentro de un contexto tan importante como Malvinas, a 40 años que se cumplen. Coincidimos que participar de este evento junto a la Mono Burgos es un orgullo para todos”.

Y, finalmente, Ricardo Liceaga Viñas, titular de la Agrupación Mono Burgos, sostuvo que “fue muy lindo, más allá del fútbol que nos encanta, hoy sumamos el gran motivo de acompañar a Julio Aro por los 40 años de Malvinas. Hubo banderas, bombos, de los dos lados, el folclore siempre está y le sumamos los colores argentinos y la causa de Malvinas, representando en Mar del Plata a los dos clubes más grandes de nuestro país”.

