Mar del Plata: un verano con todo para disfrutar

47 kilómetros de costa; una gastronomía de excelencia; after beach, boliches y bares; espectáculos teatrales, musicales y deportivos. Ideas para disfrutar de la ciudad que lo tiene todo

Tomarse unos días para descansar y desconectarse de la rutina es siempre un gran plan y si es en Mar del Plata mejor aún, porque tiene todo lo necesario para asegurar una estadía inolvidable. El viaje puede ser por pocos días, una semana o un mes, pero los buenos momentos y las opciones para disfrutar, ¡son infinitas!

Apenas se llega a la ciudad, la primera idea que surge es dejar las valijas y correr a la playa. Lo bueno es que las hay con distintas características para poder elegir: más céntricas o más alejadas; hacia el norte o hacia el sur; más populosas o más tranquilas. También cambiará el tipo de oleaje según cada playa y los servicios que ofrece cada balneario. Lo difícil es elegir a cuál ir, por lo que la mejor propuesta es ir a una diferente cada día.

La playa es una parada obligada al visitar Mar del Plata y disfrutar de un buen libro.

¿Un point imperdible? La zona de Chapadmalal, ubicada al sur de la ciudad, es un lugar paradisíaco con dunas, mar y acantilados. ¡Un lugar que asegura una desconexión total!

Si en la estadía en la ciudad se buscan vistas increíbles, fotos espectaculares y paisajes que quedan siempre en el recuerdo, la propuesta es recorrer algún tramo de los 47 kilómetros de costa. ¿El momento ideal del día para hacerlo? ¡Todos! Pero bien temprano para ver el amanecer en el mar, o a la tarde cuando comienzan a encenderse las luces de la ciudad, tiene un plus especial.

Mar del Plata y las increíbles postales de sus atardeceres.

Al caer el sol y después de un largo día de playa viene excelente una Cerveza Artesanal y como Mar del Plata es su Capital Nacional, las variedades de estilos son muchas e invitan a hacer una recorrida por las cervecerías para descubrir distintos sabores.

Para quienes prefieran otro tipo de bebidas, en el último tiempo, la ciudad también comenzó a destacarse por la elaboración de Gin. Una decena de destilerías invita a probar esta deliciosa bebida en bares y fábricas, con recetas que incluyen el clásico Gin Tonic y otras especialidades más novedosas.

En cuanto a gastronomía, Mar del Plata también cuenta con una amplia oferta, ¡que abarca todos los paladares! Por supuesto que las estrellas de los primeros almuerzos o cenas en la ciudad son los platos de pescados y mariscos, para luego dar paso a las carnes acompañadas con verduras y hortalizas cultivadas en la zona.

Al momento de desayunar o merendar, las medialunas y los churros son clásicos infaltables. Mientras que a la hora del postre -o simplemente cuando llegan las ganas de comer algo dulce- aparecen los tradicionales alfajores marplatenses y los helados artesanales.

Por la noche las opciones no se agotan y la posibilidad de ir a bailar cerca del mar se transforma en una excelente experiencia. Disfrutar de los after beach, recorrer los bares para degustar distintos tragos de autor y asistir a exclusivas fiestas de música electrónica con la presencia de destacados DJS de todo el mundo, son algunas de las razones por las que jóvenes y no tanto eligen la ciudad.

Si la idea es disfrutar de algunos de los espectáculos de la amplia cartelera marplatense, será difícil decidirse, ya que a la variada oferta local, se suma la de numerosos artistas nacionales e internacionales que eligen la ciudad cada año para mostrar sus nuevas obras de teatro y reconocidos cantantes y bandas que hacen vibrar a miles de personas en distintos escenarios.

Las opciones son infinitas y para todos los gustos, solo falta elegir cuándo viajar, que la diversión, ¡la pone Mar del Plata!

Fuente: Clarin

