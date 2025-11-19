Marcha atrás: anulan el traspaso de CINE.AR y las plataformas vuelven al INCAA

El Decreto 821/2025 dejó sin efecto la transferencia de CINE.AR a la exsecretaría de Comunicación y Medios. Las plataformas seguirán bajo la órbita del Ministerio de Cultura.

El Poder Ejecutivo dejó sin efecto el traslado de las plataformas digitales de CINE.AR a la exsecretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, por lo que su administración continuará bajo el Ministerio de Cultura. La medida se adoptó luego de constatarse que la transferencia a Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal (CAI S.A.U.) (ordenada a principios de año) nunca llegó a implementarse y que el actual interventor de la compañía desaconsejó avanzar con ese proceso.

Con la publicación del Decreto 821/2025, quedó sin vigencia la norma que establecía el pase del sistema a la dependencia que encabezaba el vocero presidencial, Manuel Adorni. Así, también queda sin efecto el Decreto 194/2025, que extendía el traspaso a CINE.AR PLAY y CINE.AR ESTRENOS, por lo que todas las plataformas continuarán dependiendo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

La disolución de la Secretaría de Comunicación y Medios reconfiguró el futuro del sistema CINE.AR.

“Si bien conforme lo ordenado por los artículos 2º y 3º del mentado decreto, la exsecretaría de Comunicación y Medios y la Secretaría de Cultura iniciaron las acciones tendientes a efectivizar esa transferencia, esta aún no se ha concretado”, señala el texto oficial difundido este miércoles en el Boletín Oficial.

Los cambios tras la eliminación de la Secretaría de Comunicación y Medios

La decisión se conoce días después de que el Gobierno eliminara la Secretaría de Comunicación y Medios, luego de que el presidente Javier Milei designara a Adorni como jefe de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Francos. Con ese cambio, las funciones del área pasaron a la órbita de la Jefatura de Ministros.

CINE.AR es la plataforma estatal que permite ver películas nacionales sin costo, en una oferta que también incluye estrenos mediante pago y contenidos audiovisuales independientes.

La normativa del 17 de marzo pasado ordenaba la transferencia de los derechos, bienes, presupuesto y personal asociado desde el INCAA hacia CAI S.A.U., empresa surgida de la transformación de Contenidos Públicos Sociedad del Estado, responsable de la gestión de señales televisivas y producción audiovisual estatal.

En aquel momento, el Gobierno argumentaba que el traspaso formaba parte de un plan general para ordenar las cuentas públicas, transparentar el gasto y concentrar en un único ente la producción y difusión de contenidos culturales, con el fin de “maximizar sinergias, evitar superposiciones y mejorar la eficiencia del presupuesto estatal”, además de potenciar la presencia de lo audiovisual nacional en distintas plataformas.

Sin embargo, el interventor de CAI S.A.U., Carlos María Curci González, advirtió que la intervención (recientemente prorrogada) no había alcanzado los objetivos previstos, por lo que concretar el traspaso dispuesto por el Decreto 194/25 no sería funcional a las metas de la empresa. “La intervención de CAI S.A.U. no ha concluido con su objeto y la ejecución del traspaso no contribuiría a cumplir tales objetivos”, señala el decreto.

CINE.AR continuará dependiendo del INCAA tras la decisión del Poder Ejecutivo.

El rol del Estado en la transformación de empresas públicas

El propio texto recuerda que el Ejecutivo dispuso la intervención de varias empresas públicas (entre ellas Contenidos Públicos) con el mandato de convertirlas en sociedades anónimas en el marco de la Ley General de Sociedades. Ese proceso derivó en la creación de CAI S.A.U., que continúa bajo intervención estatal. Además, mediante la Decisión Administrativa 5/25 se prorrogó esa intervención para avanzar en tareas pendientes vinculadas a la transformación y administración eficiente de la compañía.

El nuevo esquema: CINE.AR permanece bajo el INCAA

La norma ahora derogada respondía, según sus fundamentos iniciales, a la presunta necesidad de centralizar la explotación de señales públicas, ordenar la política audiovisual, mejorar la coherencia entre áreas y fortalecer la pantalla nacional. Con el nuevo decreto, el Gobierno revierte ese esquema y CINE.AR permanece bajo el INCAA

Fuente: Ámbito

