Marcha federal de jubilados: cuál será el recorrido y dónde firmar contra el veto de Milei

A diez días de la primera marcha federal de jubilados de la era Milei, tendrá su expresión en Mar del Plata, la Multisectorial de General Pueyrredon anunció el recorrido de la movilización y los distintos puntos para la juntada de firmas contra el veto del Gobierno nacional a la reforma aprobada en el Congreso.

Bajo el lema “los jubilados no somos descartables”, la Multisectorial pretende que la movilización sea masiva y no sólo de quienes hoy cobran un haber. Como dicen, “tarde o temprano, todos vamos a ser jubilados”.

“Nosotros no somos pasivos, somos activos protagonistas de este tiempo oscuro que nos toca vivir. Y es por eso que el viernes 20 de septiembre, día del jubilado y la jubilada, vamos a realizar una marcha para repudiar la política de hambre a la que nos condena el Gobierno de Milei, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría nos encontramos debajo de la línea de indigencia”, deslizó Carlos Adamini, vocero de la Multisectorial, que valoró la adhesión de las tres centrales obreras y de varios gremios y movimientos sociales.

“Los jubilados que trabajamos toda la vida, hayamos o no hayamos realizado aportes, no aceptamos ser la variable de ajuste para pagar la deuda con el FMI. Nosotros exigimos no sólo la puesta en marcha de la Ley de Movilidad Jubilatoria, votada por el Congreso y vetada por Milei, sino también un aumento de emergencia que nos saque de la situación de indigencia y que se vuelva a la cobertura de los remedios totales del PAMI”, exigió Adamini.

En este mismo marco, aseguró que desde la Multisectorial repudian enérgicamente la represión que sufrieron los jubilados el miércoles pasado frente al Congreso Nacional porque, paradójicamente, “la deuda es con los jubilados”.

La marcha partirá a las 14 de Luro e Independencia y no es casual: a escasos 30 metros de esa esquina está la oficina central del Pami, donde se despidieron trabajadores en los últimos días.

De ahí se caminará por Luro hasta Mitre y en el Monumento a San Martín se doblará rumbo a Rivadavia, por donde se marchará hasta Yrigoyen, para terminar en las puertas del Municipio. En el transcurso de la movilización, se leerá un documento consensuado por quienes integran la Multisectorial.

Hasta el día de la movilización, los y las jubiladas estarán juntando firmas contra el veto de la reforma. Pretenden alcanzar el millón de firmas en todo el país. Y para eso, también en Mar del Plata, hay puntos fijos y móviles donde repudiar con nombre y apellido la decisión de Javier Milei: en el Pami, en el Centro Cultural América Libre, en la puerta de farmacias y supermercados, entre otros espacios. Para más detalles, este miércoles a las 9 en la sede de la CGT Mar del Plata, se brindó una conferencia de prensa sobre la campaña “Un millón de firmas contra el veto de Milei”.

Fuente: MI8

