MARIA CAMPOS LLEGA AL TEATRO OPERA

VIERNES 24 DE ABRIL – 20:30HS

TEATRO OPERA – AV. CORRIENTES 860

Entradas a la venta por sistema Ticketek en https://www.ticketek.com.ar/maria-campos/teatro-opera-orbis-seguros

y en sus puntos de venta: https://www.ticketek.com.ar/locales

Maria Campos, la cantante del momento se estará presentando por primera vez en el año en Capital Federal.



Dueña de un estilo propio y único, mezcla en sus canciones melodías que no distinguen tiempo ni género.



Su voz potente y repleta de matices, ya es una marca registrada, al igual que sus letras sensibles, auténticas y cargadas de humor, que llegan al corazón de todos quienes la escuchan. Sus canciones la han llevado a presentarse en Europa, Estados Unidos y Sudamérica, y este es solo el comienzo.

La cita será el viernes 24 de abril a las 20:30hs en el Teatro (Av. Corrientes 860), en donde la cantante hará un repaso por los temas de su álbum debut “Popular» (editado por el sello Music Brokers) y por otras de sus canciones como “La Regalada”, “El Milagrito” y su mas reciente single: “Separadas”, que fue elegida para ser la apertura de “Separadas”, la nueva tira producida por Polka para ElTrece.



Esta ficción es protagonizada por: Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi, Julieta Nair Calvo, Mariano Martínez y Sebastián Estevanez.

Siete mujeres se ven afectadas, en diferente medida, por un fraude inmobiliario que las sume en una profunda crisis y las deja al borde del abismo.



Estas mujeres se esforzarán por echar por tierra patrones autoimpuestos para así aprender a reconstruirse, no sin cicatrices. Privadas de la verdad, la autoestima, la inocencia y el deseo; también del respeto, la aceptación y la legalidad, buscarán ponerse de pie para emprender un nuevo recorrido, sin mirar atrás; un camino que se abre con muchas incertidumbres, pero con la certeza de que, unidas, podrán mantener el rumbo y llegar a buen puerto.

Maria nos cuenta acerca de su tema “Separadas”:

“La letra la comencé a escribir a fines del verano pasado y la termine cuando me llamaron para poner la voz en la cortina de la tira.

Siempre que escribo busco la verdad para llevar adelante una situación en general desagradable de la mejor manera posible. Me acuerdo que había sufrido una especie de traición y quería ver realmente donde me podía parar, pero que me duela menos.

Tengo la sensación de que todos podemos separarnos de las cosas que nos hacen mal, que nos cuesta dejar atrás. No siempre son una pareja o una familia. A veces es una idea. A veces te lleva toda una vida separarte de una situación, o de un clima, o de una fantasía. Y es muy difícil moverse de lugar o cambiar tu forma de vida o animarte a separarte de una familia o de un grupo de amigos o de una parte tuya de adentro que ya no va. Creo que es muy importante y siempre tuvo muy mala prensa la gente que tomaba decisiones de separase de lo que sea y creo que eso es súper sano y tendríamos que empezar a ser menos caretas en algún punto, ¿no? Como con las emociones, hay algunas que tienen muy mala connotación, como la tristeza, no se, me parece que hay que empezar a valorarlas mas y naturalizarlas mas en las conversaciones”.

