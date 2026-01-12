MarPlaneta arrancó en Chauvin con salas colmadas y un éxito rotundo

Los asistentes participaron de charlas, performances, música y propuestas interactivas. El evento fue declarado de Interés Cultural por el EMTuryC.

MarPlaneta tuvo su esperado inicio en el Centro de Creación Chauvin con un éxito rotundo. El festival organizado por Grupo Planeta, considerado el más importante de la Costa Atlántica, fue declarado de Interés Cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC) y convocó a una multitud de espectadores que colmaron las salas para escuchar a sus autores favoritos y disfrutar de propuestas innovadoras que combinaron literatura, música, performance y experiencias participativas.

Durante las jornadas del 5 y 6 de enero, el público respondió masivamente a cada una de las actividades programadas. En particular, las charlas y encuentros que requerían inscripción previa agotaron rápidamente sus cupos, confirmando el fuerte interés que genera MarPlaneta y consolidándolo como uno de los eventos culturales destacados del verano marplatense.

Con entrada libre y gratuita, el festival tuvo como protagonistas a reconocidos escritores y pensadores como Adrián Lakerman, Juan José Becerra, Darío Sztajnszrajber, Diego Sztulwark, Florencia Canale, Fabián Casas, Florencia Sichel, Nicolás Artusi y Adriana Riva, entre otros. Además de las presentaciones de libros y charlas, hubo performances, firmas, DJ sets y shows musicales que aportaron un clima festivo y multidisciplinario al encuentro.

El cronograma de enero incluyó propuestas destacadas como la charla y degustación de café de Nicolás Artusi junto al barista Jeremías Lentini, la performance de Emilia Marcón en homenaje a Victoria Ocampo, el cruce entre Lakerman y Becerra sobre los estados de ánimo en la literatura, y la disertación de Darío Sztajnszrajber sobre el amor, una de las actividades más convocantes del festival.

En la segunda jornada, también se registró una intensa participación del público, con reflexiones sobre Kafka a cargo de Diego Sztulwark, que dialogó con Bernabé Tolosa, una mirada histórica de Florencia Canale, el diálogo entre Fabián Casas y Adriana Riva sobre musas y canciones, con la participación de Iván Chausovsky, que se integró con la música de Joaquín del Mundo, la charla de Florencia Sichel sobre las exigencias de la adultez, además de espacios de intercambio con el público y firma de libros.

Tras este comienzo auspicioso, ya hay una fuerte expectativa puesta en las fechas de febrero, previstas para el lunes 2 y martes 3, cuando participarán 11 autores. Entre los confirmados se encuentran Daniel Mecca, Guillermo Martínez, Alexandra Kohan, Martín Kohan, Hugo Alconada Mon, Jorge Fernández Díaz, Gabriel Rolón, Cynthia Wila, Florencia Dapiaggi y Agustina Buera.

De esta manera, MarPlaneta cerró su arranque con un balance más que positivo y reafirmó su lugar como un espacio clave para el encuentro entre la literatura, el pensamiento y el público en plena temporada de verano.

Comentarios

comentarios