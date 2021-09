Martín Tetaz: “La candidatura de Facundo Manes le dio un oxígeno fenomenal a esta elección”

El reconocido economista Martín Tetaz, precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, destacó la irrupción de la figura de Manes en esta campaña y la vinculó con su decisión de involucrarse en política: “hay mucha gente que se empezó a entusiasmar”, explicó y dijo que fue uno de los fundamentos que lo llevó a aceptar su propia candidatura en CABA.

Tetaz manifestó, en declaraciones radiales, que el final de la interna de Juntos en la Provincia está abierto e invitó a los ciudadanos a acudir masivamente a las urnas. “Creo que el domingo va a haber un voto castigo formidable, pero depende de cuánta gente vaya a votar, porque le conviene al gobierno que vote poca gente. Espero que sea una jornada con mucha gente votando y un gran voto castigo”, afirmó.

El economista destacó que hay que mirar más lo que pasa en el mundo, lo que funciona y lo que no: “Cuando escucho que algunos candidatos plantean propuestas que no funcionan en ninguna parte me parece inexplicable. Hay 170 países en el mundo que no tienen inflación. Nadie la controla con precios máximos, o con freno a las importaciones. Me parece que no hablan con la gente que crea valor y contrata trabajo. Están desconectados de la realidad”, sostuvo.

“Tenemos una oportunidad: compartir el espacio con Manes, con un partido fuerte, con una posición mucho más importante de la que había tenido antes es una chance difícil de dejar pasar y acá estamos jugando este juego tan apasionante”, agregó Tetaz.

Finalmente, puntualizó la agenda que analiza fundamental en la Argentina, y sostuvo que “el 90% del empleo es pyme, y esos pequeños y medianos empresarios podrían contratar y generar más empleo, pero no lo hacen por las reglas que tiene argentina hoy. En la industria TIC, por ejemplo, hay 7000 puestos de trabajo vacantes. Se necesitan recursos valiosos, pero nadie está pensando seriamente en eso. Cada gobierno debería juzgarse por la cantidad de gente que puede sacar de los planes y reinsertar en el empleo”, concluyó.

