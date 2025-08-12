Más convocatoria, más visibilidad: éxito de la Expo Libre de Gluten – Edición Litoral

El evento, que convocó a visitantes de diversas regiones, marcó el inicio del recorrido nacional del Mapa de Turismo sin Gluten y consolidó a la Expo como un espacio clave de visibilidad, concientización y gastronomía inclusiva.

Organizada por Marilen Fenoglio y Sofía Bruno, dos mujeres celíacas comprometidas con impulsar una alimentación segura e inclusiva, la Expo combinó sabores, cultura y turismo en una jornada de 12 horas con entrada libre y gratuita.

El pasado domingo 10 de agosto, el Centro de Convenciones Metropolitano de Rosario fue sede de la Expo Libre de Gluten – Edición Litoral, que en una jornada de 12 horas convocó a más de 8.000 personas. Empresas y emprendedores de diversas provincias presentaron sus productos y servicios, ofreciendo al público una amplia variedad de degustaciones y propuestas aptas para personas con celiaquía y para quienes optan por una alimentación libre de gluten.

La iniciativa nació de Marilen y Sofía, dos emprendedoras celíacas que transformaron su experiencia personal en un proyecto de alcance nacional, con el objetivo de concientizar, dar visibilidad y generar un espacio de intercambio para la comunidad celíaca.

El cronograma incluyó charlas especializadas sobre nutrición, etiquetado seguro, derechos del consumidor y recetas prácticas. Un espacio para el arte y la creatividad brindó actividades y talleres donde los niños fueron protagonistas.

Influencers de distintas provincias compartieron testimonios y consejos, mostrando cómo se vive la cultura libre de gluten en cada región. Este intercambio marcó el inicio del Mapa de Turismo sin Gluten, una propuesta que recorrerá el país para identificar y difundir destinos, servicios y experiencias seguras para la comunidad celíaca.

Con esta edición, la Expo se consolidó como un encuentro federal que combina información, gastronomía, cultura y recreación, llevando su mensaje de inclusión y concientización a todo el territorio nacional.

DATOS CLAVE DEL EVENTO

Nombre: Expo Libre de Gluten – Edición Litoral

Fecha: Domingo 10 de agosto

Lugar: Centro de Convenciones Metropolitano – Rosario Santa Fe

Duración: 12 horas

Asistentes: Más de 8.000 personas

Acceso: Libre y gratuito

Organizadoras: Marilen Fenoglio y Sofía Bruno

Ejes: Concientización, visibilidad, intercambio de experiencias, turismo sin gluten

Más información: https://www.expolibredegluten.com.ar/

Redes Sociales : IG @expolibredeglutendellitoral

