Más de 100 motociclistas se movilizaron tras el violento asalto contra una repartidora que quedó paralítica

Repartidores autoconvocados realizaron una caravana a bordo de sus motos que culminó en Luro e Independencia con un masivo pedido de seguridad.

Decenas de deliverys autoconvocados de la ciudad se manifestaron en una masiva caravana para reclamar en el centro de Mar del Plata ante la constante inseguridad que padecen.

El foco principal de la movilización fue el asalto a una repartidora en el barrio San Martín, caso en el que los delincuentes le dispararon para robarle la moto y le provocaron lesiones irreversibles.

Al grito de «¡Seguridad, seguridad!» y con diversos carteles con pedidos de justicia por Joha, la trabajadora de delivery de 29 años que fue brutalmente atacada, la caravana tuvo inicio en calle Belgrano y La Rioja, una parada por Yrigoyen y Luro -en donde se manifestaron- y culminó en la intersección de Independencia y Luro.

Alan Veltri, referente de Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (Sicamm) de Mar del Plata, aseguró a Canal 8: «Estamos pasando un momento crítico. No sabemos como darle pelea a la inseguridad. Tuvimos todas las reuniones posibles, pero está a la vista que no sirvieron para nada».

Justicia por Joha

«La preocupación está en cómo hacemos para trabajar tranquilos. Necesitamos visibilizar esta situación y, sobre todo, tener respuestas. Somos trabajadores como el resto, ponemos nuestro único capital, y si nos lo roban nos dejan sin nada para llevar el mango a casa», agregó.

En esa línea, ratificó que «hay que pensar en la compañera -Joha- que quedó paralítica, está peleando por su vida y tal vez no pueda llegar a trabajar. Tiene que haber justicia, las autoridades tienen que hacerse cargo. Nosotros queremos trabajar tranquilos».

