Más de 20 mil personas participaron de la nueva edición de CaFest

La propuesta se desarrolló este sábado de 11 a 21 e incluyó 40 cafeterías, DJs en vivo y charlas sobre café.

Con la participación de más de 20.000 personas, se desarrolló CaFest Vol. 3, la nueva edición de este festival que reúne lo mejor del café y la gastronomía local. El encuentro se realizó este sábado en dos sedes de forma simultánea: Villa Mitre y Villa Victoria.

La propuesta fue un espacio ideal para el disfrute en familia con los mejores cafés de la ciudad, con 40 cafeterías, DJs en vivo al aire libre, feria de emprendedores, espacio infantil y charlas sobre café.

En cuanto al detalle de las actividades llevadas adelante, se destacaron las distintas charlas relacionadas a la temática del café encabezadas por referentes de cafeterías participantes en el Microcine de Villa Victoria.

Asimismo, también hubo espacio para la música, con la participación de los DJ Clarita G & Den Zayat, Seba Walker, Esposito Brothers, Fredy Zayat y Jose & Pascutto; al igual que W. Martins, Fede López, Nico Bonnanni y Peterswarez.

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