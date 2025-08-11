Más de 25 mil personas disfrutaron de la segunda edición de CAFEST, el festival del café marplatense

En su segunda edición, el evento volvió a romper récord: desde la apertura hasta el cierre, las sedes de Villa Victoria y Villa Mitre, junto al paseo de emprendedores, se mantuvieron colmadas de visitantes.

Con entrada libre y gratuita, música electrónica, degustaciones y charlas, CAFEST, el Festival del Café Marplatense volvió a ser este domingo el punto de encuentro de miles de vecinos y turistas. Entre las 10 y las 20, y acompañados por un clima ideal, cerca de 25.000 personas disfrutaron de una propuesta que ya se instaló en la agenda cultural y gastronómica de la ciudad.

“Esto llegó para quedarse. Nos gustan estos eventos que están estratégicamente pensados para fines de semana de invierno, ya tuvimos el éxito de la primera edición y por eso esta vez decidimos agrandarlo a las dos Villas para que haya más opciones y que la gente pueda disfrutar. Con seguridad esto va a continuar con una tercera edición” destacó Fernando Muro, secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada. “El lugar, el entorno, con cerca de 40 cafeterías ofreciendo sus servicios y la música, todo ha sido maravilloso. Encima tuvimos un día precioso, con pleno sol, sin frío ni viento”, agregó.

Por su parte, la vicepresidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), Johanna Panebianco, subrayó: “Este CAFEST Vol. 2 superó todas nuestras expectativas. No solo duplicamos sedes y propuestas, sino que recibimos a más de 25.000 personas que pudieron recorrer, aprender y disfrutar del café de especialidad hecho en Mar del Plata. Nuestro trabajo es generar propuestas de experiencias nuevas para los marplatenses y quienes nos visitan. Ver a las familias, a los jóvenes y a los emprendedores compartiendo el mismo espacio es la mejor confirmación de que este festival ya es parte de la identidad de la ciudad”.

Más de 50 emprendedores locales se sumaron al CAFEST, presentando propuestas vinculadas al café y experiencias interactivas. El evento rompió todos los récords en convocatoria y ventas, al punto de agotar el stock de todo lo que llevaron.

Los protagonistas, también celebraron los resultados: “Fue una jornada inmejorable. Vendí mucho más que en todo un mes y la respuesta de la gente fue increíble: se coparon, preguntaron dónde encontrarnos y hasta sumé muchísimos seguidores”, contó la creadora de la marca Mis Historias Sin Fin.

En la misma línea, desde Índigo destacaron: “En un momento éramos tres personas atendiendo el stand y aún así no alcanzábamos. Las ventas fueron mayores que en otros eventos; hasta donde pudimos, anotamos, porque sobre el final ya no dábamos abasto. Eso demuestra que cuando hay equipo, los resultados se ven”.

Desde La Pasionaria de Serena, Carla expresó: “Fue mi primera vez en el CAFEST y la experiencia fue gratificante de principio a fin. Pasaron miles de personas por el stand y las ventas triplicaron o cuadruplicaron un fin de semana habitual. Todo salió excelente y me llevo un balance más que positivo”.

