Más de 500 personas participaron del Cabildo Abierto por la Soberanía Fluvial – Marítima y el Canal Magdalena

Se realizó el Cabildo Abierto por la Soberanía Fluvial – Marítima y el Canal Magdalena organizada por el Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAONSINRA) junto al Observatorio de la Soberanía Fluvial y Marítima y el Canal Magdalena, Movimiento Octubres, Peronismo de la Soberanía y la Comisión en Defensa de los Ferrocarriles Argentinos.

La actividad contó con una importante presencia de referentes y dirigentes políticos, gremiales, empresariales y sociales de todo el país. Más de 500 personas siguieron el encuentro a través de zoom y otras plataformas que lo transmitieron en forma paralela y concluyó con una amplia adhesión a la Proclama 20 de Junio – Nos Une la Bandera del Paraná Soberano.

Todos los expositores manifestaron la importancia de recuperar la vía navegable troncal – que desde hace más de 25 años se encuentra en manos extranjeras- como así también la concreción de la obra del Canal Magdalena. Ambas fueron consideradas como imprescindibles para recuperar la Soberanía de nuestro país, lo cual impactaría beneficiosamente en el desarrollo productivo y económico de la Argentina.

Fuerte impronta federal

La jornada, que se extendió a lo largo de 5 horas, contó con la presencia de más de 50 oradores y una fuerte impronta federal. Tras la apertura que estuvo a cargo de Gastón Harispe, Diputado del PARLASUR y Secretario General del Movimiento Octubres, hicieron uso de la palabra Jorge Taiana, Senador Nacional y ex Canciller de la Nación, Horacio Tettamanti, ex Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Julian Dominguez, ex Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Fernanda Vallejos, Diputada Nacional, Sergio Dorrego, ex Director Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo, Alfredo Luenzo, Senador Nacional por la Pcia. de Chubut, Carlos Ortega, Diputado Nacional, Juan Carlos Alderete, Diputado Nacional, Agustina Propato, Senadora Provincial de la Pcia. de Bs As, Soledad Alonso, Diputada Provincial de la Pcia. de Bs As, Rodolfo Schwartz, Diputado Provincial por la Pcia de Chaco, Oscar Laborde, Vicepresidente del PARLASUR, Edgardo Depetri, Secretario de Obras Públicas de la Nación, Juan Manuel Pignocco, Director de Coordinación y Gestión Comunitaria del Senado de la Pcia. Bs As, Juan Grabois, fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular el concejal, Lalo Vallejos de la ciudad de Ensenada, Rodrigo Aristimuño, Presidente del Consorcio de Puerto Rosales, José María Lojo, Presidente del Consorcio de Gestión Puerto La Plata. Asimismo, José Ignacio de Mendiguren, actual Presidente del BICE participó con un cálido saludo a los organizadores y participantes.

También expusieron Pedro Wasiejko, Presidente de Astilleros Río Santiago, Francisco Banegas, Secretario General de ATE Ensenada, Roberto Baradel, Secretario General de la CTA de los trabajadores de la Pcia de Bs As, Hugo Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma, Miguel Guglielmotti, Secretario General de la CGT Mar del Plata, Héctor Rusciano de la Comisión para la defensa de los ferrocarriles argentinos, Osvaldo Iadarola, Secretario General de FOETRA, Héctor Amichetti, Federación Gráfica Bonaerense, Luis Duré, Secretario General del Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales Morón y Pedro Bassi de la Mesa Sindical Zárate Campana.

Además hicieron uso de la palabra Julio Urien, Presidente de la Fundación FIPCA y Ex presidente de Astilleros Río Santiago, Luciano Orellano, Dirigente nacional y regional de la Pcia de Santa Fe del Partido Comunista Revolucionario e integrante del PTP de la Pcia de Santa Fé, Sandra Cipolla, presidenta de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN), Roberto Marquinez, Presidente de la Confederación General Económica, José Francisco Zelaya, Secretario General Peronismo 26 de Julio, Héctor Di Tulio, ex diputado nacional, Raúl Druetta del Movimiento Rural, Silvia Martinez, Presidenta de la Cámara de la

Industria Naval Argentina, Marcelo Fernandez, Presidente de CGERA, y Carlos Pascuariello, Politólogo, referente de la agrupación peronista lealtad justicialista, convencional constituyente municipal MC, congresal provincial del PJ» Puerto Madryn, entre otros.

Apoyo a la Proclama 20 de Junio – Nos Une la Bandera del Paraná Soberano

Juan Speroni, Secretario General del Sindicato Argentino de Obreros Navales fue el encargado del cierre de este Cabildo y lo hizo con una invitación – que contó con el respaldo de todos los presentes – para adherir y acompañar la Proclama 20 de junio -Nos Une la Bandera del Paraná Soberano- la cual demuestra un ferviente compromiso con nuestro país y abre la oportunidad para las y los argentinos de recuperar el sistema de navegación más importante del país, elevando bien alto la Bandera Argentina, lo que traerá crecimiento económico y social a largo plazo.

