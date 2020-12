Más fiestas clandestinas desarticuladas por el Municipio

En las últimas 48 horas se desarticularon 10 fiestas clandestinas y todos los participantes fueron notificados por la Fiscalía Federal de la violación al artículo 205, lo que implica una causa penal. “Tanto quienes organizan como quienes participan de las fiestas clandestinas están siendo irresponsables y poniendo en peligro la salud y el trabajo de los marplatenses”, enfatizó Montenegro.

En las últimas 48 horas se desarticularon 10 fiestas clandestinas y todos los participantes fueron notificados por la Fiscalía Federal por la violación al artículo 205, lo que implica una causa penal.

“Pedimos responsabilidad, no solo a los jóvenes, sino también a los padres que muchas veces están conscientes de la participación de sus hijos en este lugar. Entendemos que fue un año difícil para todos y que quieren entretenerse, pero las fiestas clandestinas no son una opción. Se pone en peligro no solo la salud y la seguridad, sino también el trabajo de los marplatenses”, señaló el intendente Guillermo Montenegro.

Pasada la medianoche se desarrollaba una fiesta clandestina en una vivienda particular de Quintana al 1500, y la Patrulla Municipal debió recurrir a la Policía ya que las casi 40 personas presentes en el lugar se negaban a salir del domicilio.

Luego de dar la orden de retiro del lugar, una hora después, la Patrulla Municipal recibió un nuevo llamado diciendo que la fiesta continuaba, por lo que bajo el acompañamiento de la Fiscalía del Dr. Arias se dispuso que los móviles policiales se queden en el lugar hasta que todos se retiren del domicilio para ser identificados y notificados.

Finalmente, 30 menores de edad fueron retirados por sus padres en esta vivienda y 8 mayores fueron notificados por incumplimiento del DNU en el marco de la pandemia.

Según se pudo saber, el propietario del domicilio no se encontraba en la ciudad, y el hijo menor de edad realizó la fiesta con el conocimiento de la madre.

Otra de las fiestas ilegales se desarrollaba en la zona de Remedios de Escalada al 1400 y participaban unas 25 personas que procedieron a retirarse, tras ser notificados.

Siendo que en Rawson al 100 también se notificó al propietario de la residencia sobre la infracción cometida en el marco de la ordenanza que prevé multas de hasta un millón de pesos.

En todos los casos se notifica de esta ordenanza a los organizadores, y a cada uno de los presentes se le inicia un procedimiento penal en el marco de la violación al artículo 205 del Código Penal.

Se recuerda que el número de whatsapp para denunciar fiestas clandestinas es el 2234368599.

Comentarios

comentarios