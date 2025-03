¿Más pistolas en las casas?: advierten un aumento en las ventas de armas por “inseguridad”

Así lo confirmaron desde Universal Arms, una de las armerías más importantes de la ciudad. Según indicaron, el rubro está “más multitarget que nunca”. “Compran todas las edades y de todos los barrios”, aseguraron.

En los últimos días, en Mi8 y otros medios de la ciudad, las noticias contaron sobre dos hombres que en distintos momentos y en distintas circunstancias mataron a delincuentes con armas de su propiedad. Uno de los casos es el de Diego Constable, el vecino del barrio Bosque Grande que disparó contra un ladrón en 2021 y esta semana fue declarado no culpable por un jurado popular. El otro es el del jubilado de 78 años del barrio Los Troncos que asesinó a una persona que entró a robarle a su casa este jueves a la madrugada.

Desde la Armería Universal Arms, de Alvarado y Sarmiento, confirmaron que cada vez son más las personas que compran armas “asustados por la inseguridad”. Gastón, encargado del lugar, dijo que del total de ventas, no menos del 80% son para “protegerse”. El otro 20% es para tiro deportivo. “La gente tiene miedo y compra. Eso está pasando”, deslizó.

Según comentó, saben que las pistolas y los revólveres son “para cuidarse de la inseguridad” porque “es obligación” consultar el destino del arma al momento de la compra. “Es lo primero que preguntamos, para qué la quieren. Esa pregunta es la piedra basal. Y la mayoría nos dice que es para protegerse, para cuidarse, para defenderse ante algún hecho de inseguridad. En esos casos, las armas que se venden son las terrenales”, explicó Gastón.

En ese sentido, confió que las pistolas que “más salen” son las de calibre 380 y la 9mm. “Ambas tienen el mismo diámetro de boca de cañón, las municiones son baratas y el precio del arma es accesible. También es real que la gente no tiene un mango”, admitió el hombre, que aseguró que la armería no tiene ni género, ni edad, ni clase. “Nuestro rubro cada vez es más multitarget”, subrayó.

A decir al encargado de la armería, otro elemento “principalmente disuasivo que se vende muy bien es el gas pimienta”. “Nosotros lo recomendamos siempre, pero explicamos que no se puede llevar en la cartera, tenes que llevarlo como las llaves, en la mano o el bolsillo. Eso se lo vendemos mucho a las señoras que van a caminar por la costa. Salen con eso. Es de venta libre, es accesible y realmente de lo disuasivo es lo que más funciona”, apuntó.

Al parecer, por armas no sólo consultan y compran hombres, como podría suponerse. Cada vez son más mujeres y jóvenes de 18 años en adelante los que tienen armas en tenencia legal. De hecho, señaló Gastón, “visitan muy seguido la armería”.

“Las mujeres pasaron del gas pimienta al arma. Le perdieron el miedo. No lo hacen como deporte, toman clases por defensa. En cambio los jóvenes sí están practicando mucho tiro deportivo. Hay muchos entre los 18 y los 24 años que vienen, practican, compran. No es un deporte barato, porque cuesta por el arma, por las balas. Pero es una experiencia emocional: hasta médicos que vienen a descargarse antes de una operación tenemos”, comentó.

Para poder comprar y tener un arma, con credencial de legítimo usuario, hay que cumplir con algunas condiciones: ser mayor de 18 años -esto cambió desde que asumió Milei-, no tener antecedentes penales, pasar por el polígono y tener un “medio lícito de vida e ingresos”. “La credencial se puede tener activa por cinco años, y se renueva. Con esa credencial, manipulas cualquier arma, desde un calibre 22 a uno 300”, dijo Gastón, que aclaró que la tenencia no supone portación. Es decir, no pueden andar por la calle con ese arma que compraron. “Y para mí está bien, porque eso sí es un peligro por cómo están las cosas”, opinó el encargado de la Armería.

Fuente: Mi8

