Más reclamos de maestros por la violencia en las escuelas: “Pedimos que cuiden a quienes trabajamos de cuidar”

Todavía no se ha podido retomar la actividad en las aulas de la la Escuela Primaria N°21 tras los incidentes ocurridos hace una semana, cuando padres de alumnos emprendieron contra esa sede y su plantilla directiva y docente luego de que trascendieran dos supuestos casos de abuso sexual puertas adentro con dos niñas de 6 primer grado como víctimas.

Tras lo ocurrido se generó un paro por 24 horas de gremios docentes y estatales y ahora aportan su voz de reclamo los maestros y auxiliares de la Escuela N°54, que comparte edificio con la institución atacada y que también sufrió consecuencias, con hechos de vandalismo y situaciones de riesgo para su personal.

Esos maestros, profesores y auxiliares coincidieron en una carta abierta que difundieron en las últimas horas y a la que accedió Ahora Mar del Plata donde advierten sobre los durísimos momentos vividos y las dificultades que afrontan para desarrollar sus tareas en las aulas frente a condiciones muy adversas.

“Hace días que en nuestras casas y familias no se habla de otra cosa: la policía, las balas de goma, las violencias”, reconocen y destacan el drama de aquellos que vivieron ese escenario dramático: “no pueden conciliar el sueño porque les preocupa el futuro, y porque estuvieron ahí, acompañando el colapso de nuestros alumnos mientras intentaban frenar a sus propias familias, con la incertidumbre de no saber cómo volverían a sus hogares”.

“La Escuela Secundaria 54 no solo comparte edificio con la Escuela 21: comparte algo mucho más importante. Comparte familias y docentes que día a día lo dan todo”, señalan desde la institución y plantean que “lejos de revictimizar, lo que buscamos señalar es que la conflictividad social, tarde o temprano y de una forma u otra, llega a nuestras escuelas. Y ya nadie puede negarlo”.

Recordaron el paro que se cumplió al día siguiente, con amplia participación, pero también reconocen que al día siguiente los docentes “estaban colapsados porque, en ocasiones, se les terminan las herramientas y el cuerpo no alcanza para sostener micro y macro violencias”. “También sufrimos maltratos que provienen principalmente de un sistema que exige pero no sostiene, que nos pone en primera línea frente a las injusticias, como si las problemáticas sociales pudieran reducirse al trabajo de un equipo educativo”, afirman en el reclamo.

La comunidad educativa de la Escuela N°54 insiste que “el diálogo es siempre el camino” y la necesidad de “volver a las aulas”, un objetivo que todavía no se ha podido cumplir allí donde la violencia hizo daño hace una semana. “Queremos estar al lado de nuestros alumnos, acompañar a las familias en la difícil tarea de educar en estos contextos. Pero también necesitamos que se comprenda que, para que exista diálogo, es necesario partir de una base común, de códigos compartidos”, remarcaron.

“Las familias de nuestros alumnos son las principales afectadas; ellos mismos nos dicen que tienen miedo de lo que puede pasar en la esquina de sus casas. Y los docentes estamos ahí, haciendo magia con lo que tenemos”, dicen y piden al Estado que “cuiden a quienes trabajamos de cuidar”. Para ello pidieron que sea “un Estado fuerte y presente, que no nos deje solos”.

Al mismo tiempo admiten esa falta de recursos: “No sabemos cómo resolver todo esto: en ningún manual de pedagogía se enseña a enfrentar semejantes contextos de violencia. Pero sí sabemos que la salida no puede ser en soledad”, dicen ya agradecieron las expresiones de solidaridad desde distintos sectores.

