Más turismo y más impacto: 1,69 millones de viajeros movilizaron $ 355.789 millones en el fin de semana extralargo

El feriado de cuatro días de noviembre permitió un aumento del 21% en el número de turistas que viajaron, con un crecimiento real del 34% en el gasto total frente al mismo período del año pasado. El clima y la agenda de actividades y eventos fueron determinantes en los buenos resultados.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana por el Día de la Soberanía Nacional se desplazaron 1.694.000 turistas por la Argentina, un 21% más que en el mismo feriado de 2024. El crecimiento se vio favorecido por la combinación de un clima templado, una agenda nacional muy activa y el formato de cuatro días, que amplió las posibilidades de viaje.

La estadía promedio fue de 2,3 noches (un 15% superior a 2024). Este incremento se explica porque el año pasado el fin de semana tuvo sólo tres días.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 91.317, un 3,7% menor en términos reales a 2024, reflejando un comportamiento más austero, pero sosteniendo el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte.

En total, los turistas desembolsaron $ 355.789 millones el fin de semana, lo que implica un aumento del 34% real frente a los $ 196.233 millones gastados en 2024.

Fin de semana XL de noviembre 2025

Fuente CAME

Los destinos con mayor movimiento fueron Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y las ciudades termales de Entre Ríos, que alcanzaron ocupaciones muy altas. También se destacaron Bariloche, Salta, Tucumán y los corredores serranos bonaerenses como Tandil. En la Patagonia, sobresalieron El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos.

Los números de los feriados de noviembre (2022/2024/2025)

Fuente: CAME sobre datos aportados por las cámaras de comercio, de turismo y federaciones asociadas de todo el país y las direcciones y agencias de turismo regionales

Balance turístico enero-noviembre de 2025

En lo que va del año se celebraron siete fines de semana largos, en los que viajaron 11.964.940 turistas por el país. Estas escapadas representaron un movimiento económico estimado de $ 2.722.208 millones, lo que equivale a 1.944 millones de dólares.

El impacto de estos feriados fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales, beneficiando a miles de pymes vinculadas con la actividad turística.

Balance de los siete fines de semana largos del año

Fuente CAME

Novedades breves

El costo de una escapada. Según un informe del Instituto de Economía (INECO) de la UADE, una familia tipo necesita $ 1.156.988 para realizar una escapada, monto equivalente al 74% del salario medio. La proporción casi no varió respecto del año pasado, lo que indica que el poder adquisitivo turístico se mantuvo estable. El estudio muestra diferencias marcadas entre destinos. Mientras viajar a Gualeguaychú implica poco más de un tercio de un sueldo ($ 535.735), hacerlo a Cariló demanda casi cuatro veces ese nivel de ingreso ($ 2.019.121). En el medio se ubican localidades como Mar del Plata ($ 942.959), Villa Gesell ($ 976.092), Pinamar ($ 1.316.559) o Colón ($ 685.955), que combinan cierta masividad con una oferta de hospedajes más amplia y, por lo tanto, con mayor margen para buscar precios. La brecha no se explica por el transporte, sino por el costo de alojamiento, que concentra los mayores saltos de valores entre una ciudad y otra.

Según un informe del Instituto de Economía (INECO) de la UADE, una familia tipo necesita $ 1.156.988 para realizar una escapada, monto equivalente al 74% del salario medio. La proporción casi no varió respecto del año pasado, lo que indica que el poder adquisitivo turístico se mantuvo estable. El estudio muestra diferencias marcadas entre destinos. Mientras viajar a Gualeguaychú implica poco más de un tercio de un sueldo ($ 535.735), hacerlo a Cariló demanda casi cuatro veces ese nivel de ingreso ($ 2.019.121). En el medio se ubican localidades como Mar del Plata ($ 942.959), Villa Gesell ($ 976.092), Pinamar ($ 1.316.559) o Colón ($ 685.955), que combinan cierta masividad con una oferta de hospedajes más amplia y, por lo tanto, con mayor margen para buscar precios. La brecha no se explica por el transporte, sino por el costo de alojamiento, que concentra los mayores saltos de valores entre una ciudad y otra. Clima aéreo. Aerolíneas Argentinas y Flybondi operaron con altísimos niveles de ocupación, llegando en algunos tramos al 97%, lo que marcó uno de los fines de semana con más movimiento aéreo del año. En el caso de AR, proyectó un movimiento récord para el fin de semana con 180 mil pasajeros transportados, un 2,4% más que el año pasado. Las rutas más demandadas fueron Bariloche, Ushuaia, El Calafate, Puerto Iguazú, Mendoza, Salta, Neuquén, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Tucumán, Trelew y Jujuy.

Aerolíneas Argentinas y Flybondi operaron con altísimos niveles de ocupación, llegando en algunos tramos al 97%, lo que marcó uno de los fines de semana con más movimiento aéreo del año. En el caso de AR, proyectó un movimiento récord para el fin de semana con 180 mil pasajeros transportados, un 2,4% más que el año pasado. Las rutas más demandadas fueron Bariloche, Ushuaia, El Calafate, Puerto Iguazú, Mendoza, Salta, Neuquén, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Tucumán, Trelew y Jujuy. Black Friday. El Black Friday de Paraguay coincidió con el feriado argentino y provocó un movimiento extraordinario en el cruce Posadas-Encarnación. Desde la madrugada del jueves se registraron colas kilométricas de vehículos que superaron la avenida Cabred, andenes del tren colmados y un flujo superior a los 2.100 autos por hora que intentaban atravesar el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. El intenso tránsito se mantuvo durante toda la jornada, impulsado por miles de argentinos que cruzaron para aprovechar uno de los eventos comerciales más convocantes de la región.

El Black Friday de Paraguay coincidió con el feriado argentino y provocó un movimiento extraordinario en el cruce Posadas-Encarnación. Desde la madrugada del jueves se registraron colas kilométricas de vehículos que superaron la avenida Cabred, andenes del tren colmados y un flujo superior a los 2.100 autos por hora que intentaban atravesar el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. El intenso tránsito se mantuvo durante toda la jornada, impulsado por miles de argentinos que cruzaron para aprovechar uno de los eventos comerciales más convocantes de la región. Feriado carioca. Por el feriado del Día de la Conciencia Negra en Brasil, celebrado el 20 de noviembre –que coincidió con el fin de semana largo argentino– miles de visitantes del país vecino cruzaron a Misiones por los pasos fronterizos, impulsando la ocupación en Puerto Iguazú hasta niveles cercanos al 90%.

Por el feriado del Día de la Conciencia Negra en Brasil, celebrado el 20 de noviembre –que coincidió con el fin de semana largo argentino– miles de visitantes del país vecino cruzaron a Misiones por los pasos fronterizos, impulsando la ocupación en Puerto Iguazú hasta niveles cercanos al 90%. Plataformas digitales. Plataformas como Booking, Airbnb y Alohar registraron un aumento del 35% en las búsquedas de escapadas cortas dentro de la Argentina en comparación con otros fines de semana del año. La tendencia mostró un fuerte interés por viajes de último momento, especialmente hacia destinos cercanos y de naturaleza.

Consideraciones generales

1) Provincia de Buenos Aires. El fin de semana largo dejó resultados positivos para el turismo bonaerense, impulsado por el clima favorable, la diversidad de destinos y una agenda cargada de actividades culturales, deportivas y gastronómicas. En la Costa Atlántica, Mar del Plata vivió uno de los fines de semana de mayor movimiento del año: la ocupación hotelera superó el 75%, con un intenso arribo de turistas desde el jueves, un flujo de hasta 2.500 autos por hora en la Autovía 2 y más de 2.100 vehículos por hora en la Ruta 11. El clima acompañó con días soleados y temperaturas en ascenso, lo que fortaleció la llegada a playas, parques y paseos costeros. El movimiento también se reflejó en la Terminal Ferroautomotora, donde hubo más de 50 servicios adicionales de micros, además de trenes completos. En la costa norte bonaerense, Pinamar registró un 66,7% de ocupación promedio, según datos oficiales difundidos por el municipio, consolidándose como uno de los destinos más elegidos por jóvenes y familias para escapadas de primavera. También se destacaron Cariló, Mar de las Pampas, Villa Gesell, Necochea y San Bernardo, entre otros. En la ciudad de La Plata, la ocupación promedió el 80% entre sábado y domingo, acompañada por los festejos del aniversario de la ciudad, con eventos artísticos masivos en Plaza Moreno y las propuestas de la Semana de la Música, que convocaron a miles de asistentes. En Chascomús, las reservas hoteleras alcanzaron el 95%, con una estadía promedio de tres noches, dinamizada por una nutrida programación que incluyó el Festival Arte Emprende, el tradicional Festival Loy Krathong con la bendición de las aguas por la comunidad tailandesa-laosiana, visitas guiadas dramatizadas, la final del Campeonato Provincial de Pampero y la 17ª edición del Domingo Santiagueño. En el corredor serrano, Tandil tuvo una altísima demanda, destacándose por la búsqueda de “paz total”. Hubo fuerte ocupación en apart-hoteles y alojamientos céntricos, muchos de ellos reservados con meses de anticipación. Las familias disfrutaron de atractivos como El Centinela, la aerosilla, cabalgatas, bicicletas, spas, ferias de artesanos, el Cristo, el lago y los barquitos a pedal, además de recorridas gastronómicas por bodegones y parrillas tradicionales. En el Delta y norte bonaerense, Tigre recibió un flujo constante de excursionistas. Además, la provincia ofreció un calendario excepcional de fiestas populares y celebraciones locales que traccionaron visitantes en todo el territorio. Entre los eventos más convocantes se destacaron la Fiesta Provincial de la Galleta en Rafael Obligado (Rojas), con espectáculos, desfiles y food trucks; la Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero en Germaniense (General Pinto); la Fiesta del Inmigrante en Marcos Paz; la Fiesta del Camino Real en Villa Ruiz (San Andrés de Giles); la Fiesta de la Cerveza en Brandsen; la Fiesta del Mate y la Amistad en Achupallas (Alberti); la Fiesta del Puchero en 25 de Mayo, con concurso gastronómico y espectáculos; la Fiesta Tradicionalista O’Brien en Bragado, y numerosos encuentros culturales, deportivos y gastronómicos en San Pedro, Puan, Olavarría, General Rodríguez, Saavedra, Ayacucho, Maipú y otros municipios que desplegaron una agenda amplia y accesible para residentes y turistas.

2) Ciudad de Buenos Aires. Cerró el fin de semana largo con un récord turístico histórico, consolidándose como una de las ciudades líderes de Latinoamérica en la organización de eventos masivos y en la recepción de visitantes nacionales e internacionales. La ocupación hotelera alcanzó el 94%, el nivel más alto de 2025, generando un fuerte impacto económico multiplicador en hotelería, gastronomía, transporte y servicios. Según el Observatorio del Ente de Turismo, más de 120.000 visitantes llegaron a la ciudad durante el fin de semana largo, con un gasto estimado de $ 40.500 millones, lo que reforzó la tendencia ascendente del turismo urbano en la capital. La agenda cultural del fin de semana incluyó eventos icónicos como La Noche de las Librerías, que convirtió a la ciudad en un gran paseo literario a cielo abierto, y la primera edición de la Futcon, un festival dedicado a la cultura futbolera que reunió a diseñadores, artistas y referentes internacionales en el Centro Cultural Konex. Entre los imperdibles del fin de semana se destacó el acceso al nuevo Mirador Obelisco, con ascensor panorámico y vistas únicas de la ciudad, además de los tradicionales paseos en catamarán desde Puerto Madero a La Boca, que ofrecieron recorridos guiados por la historia porteña y llegaron al emblemático Caminito, uno de los museos a cielo abierto más representativos del país. Además del movimiento turístico habitual, la ciudad vivió un hecho inédito: la realización de Devconnect Buenos Aires, el evento cripto más importante del mundo, que por primera vez se llevó a cabo en la Argentina. El encuentro, organizado por la Fundación Ethereum, reunió a más de 8.000 programadores, emprendedores y especialistas de 130 países, en el marco de un festival tecnológico que vendió 16.000 entradas y que tendrá un impacto económico estimado superior a los US$ 50 millones. La feria, con epicentro en La Rural, se desplegó en ocho distritos temáticos vinculados a la inteligencia artificial, el gaming, la tokenización, la regulación, la fintech y DeFi, complementados con más de 300 eventos satélites en universidades, centros culturales y auditorios públicos y privados. La llegada de Devconnect se integra a la estrategia BA Cripto, que habilitó el pago de tributos locales con criptomonedas y abrió una mesa de trabajo permanente con actores globales del ecosistema, posicionando a Buenos Aires como uno de los hubs tecnológicos más relevantes de la región.

Fuente: www.redcame.org.ar

Comentarios

comentarios