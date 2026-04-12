Más vuelos, más frecuencias, más conexión con el mundo

Delta, Turkish, Lufthansa, Air France, Latam y hasta Smiles Argentina tienen propuestas innovadoras para viajar. Será cuestión de aprovecharlas en las próximas escapadas o viajes largos

Cumplió 100 años recorriendo las rutas de los vuelos inaugurales de esa primera vez. El 6 de abril de 1926, despegaron los primeros vuelos de la primera «Luft Hansa» desde Berlín. El pasado «Lunes de Pascua», este aniversario especial se celebró de múltiples maneras. Este lunes por la mañana, dos aviones de largo recorrido despegaron de los centros de Lufthansa en Frankfurt y Múnich con destino a la capital. Un Boeing 787-9 salió de Hesse y un Airbus A350-900 de Baviera. A bordo: más de 400 pasajeros, compuestos por empleados del Grupo y sus socios, que fueron sido invitados por la empresa. Ambos aviones lucieron la librea azul especial con una grúa blanca XXL para conmemorar el centenario de la compañía.

El 6 de abril de 1926, un Fokker Grulich F II partió del aeropuerto de Berlín-Tempelhof con destino a Zúrich, y un Dornier Komet III D-580 hizo lo mismo hacia Colonia. El vuelo a Zúrich transportaba a una pareja de recién casados, mientras que el otro sólo tenía un pasajero. Así que el lunes pasado, el Boeing y el Airbus recrearon estos históricos vuelos inaugurales. Ambos aviones despegaron simultáneamente desde Berlín alrededor de las 15 (hora local) ante la atenta mirada de numerosos espectadores y entusiastas de la aviación, ubicados en la grada de visitantes de la BER para esta salida paralela especial.

Además pasaron por encima de los lugares donde los aviones hicieron escala el 6 de abril de 1926. LH1926 vía Halle, Erfurt y Stuttgart hasta Zúrich, mientras que el LH2026, desde Berlín vía Magdeburgo hasta Colonia. Sin embargo, 100 años después, naturalmente sin escala, sólo como puntos de paso volados en el aire.

Tendrá hasta dos vuelos diarios a Buenos Aires, incrementando su oferta de conectividad entre Francia y la Argentina al programar hasta nueve frecuencias semanales para la temporada de verano de 2026. De esta manera, la aerolínea operará dos vuelos diarios en jornadas específicas, superando el esquema de un servicio por jornada que mantiene actualmente. De acuerdo con la programación de Cirium, el doble vuelo diario será los martes y jueves, entre septiembre y octubre. La nueva programación se realizará con aeronaves Airbus A350-900, que cuentan con una capacidad de 324 pasajeros. El aumento de frecuencias representa una expansión en la oferta de asientos-kilómetro disponibles hacia el hub de París-Charles de Gaulle, facilitando las conexiones internacionales para el mercado local. Este refuerzo en Buenos Aires se enmarca en un crecimiento global del 2 % en la capacidad de larga distancia de la compañía, con un foco estratégico en América del Sur. Además del incremento en Argentina, la empresa sumará hasta 10 vuelos semanales en Santiago y Rio de Janeiro, además de cinco frecuencias hacia Fortaleza.

En paralelo al aumento de frecuencias, la compañía confirmó que continuará con el despliegue de su sistema de Wi-Fi de alta velocidad gratuito en toda la flota. Para finales de marzo próximo, el 40 % de sus aviones ya dispondrá de este servicio, con la previsión de alcanzar la cobertura total antes de que finalice el año.

Se posiciona entre las 12 aerolíneas con mayor flota del mundo y proyecta alcanzar las 410 aeronaves en 2026. Esto se debe a que para este año se espera el arribo de más de 40 nuevos aviones, incluyendo los primeros Embraer, que fortalecerán la red doméstica en Brasil. En 2030, se espera que el 50 % de la flota esté compuesta por aviones de última generación, reduciendo las emisiones de CO2 entre un 20 % y 25 % en comparación a modelos anteriores, según datos de sus fabricantes. Al cierre de 2025, el grupo había alcanzado las 371 aeronaves, tras incorporar 26 nuevas durante el año, todos modelos de última generación.

En 2027, la compañía espera sumar 27 aviones adicionales, incluyendo el primer Airbus XLR, modelo que permitirá ampliar el alcance en rutas de media distancia. “Este crecimiento no sólo responde a una mayor necesidad de conectividad tanto dentro de la región como con otros mercados internacionales, sino también a nuestra convicción de que el futuro de la aviación debe ser más eficiente y sostenible. Cada nueva aeronave que estaremos incorporando contará con tecnología de última generación que nos permitirá reducir nuestras emisiones, permitiéndonos avanzar de manera concreta en nuestra hoja de ruta para las emisiones netas cero al 2050”, dijo Sebastián Acuto, Director de Flota y Proyectos la compañía.

Además sumaron la ruta San Pablo-Ámsterdam como inicio de un plan de expansión por Europa. El primer vuelo de la línea aérea a la capital de Países Bajos desde Brasil contó con un 95 % de ocupación de su capacidad, proyectándose como un nueva puerta de entrada al continente. Con una programación inicial de tres vuelos semanales, Latam Airlines aumentó las frecuencias a seis salidas por semana en respuesta a la alta demanda y tráfico en conexión. De esta manera, los vuelos saldrán desde Guarulhos los lunes, martes, jueves, viernes, sábados y domingos, a las 18:05 (hora local de Brasil), y regresan de Ámsterdam a las 13:05 (hora local de los Países Bajos). La ruta se operará con aviones Boeing 787-9 con capacidad para 300 pasajeros, distribuidos en 270 en clase económica y 30 en clase ejecutiva premium, ofreciendo 3 mil 636 asientos semanales en ambos sentidos.

Selló una alianza con Google para rastrear el equipaje perdido, al integrar integra Google Find Hub a su proceso de recuperación de maletas, permitiéndoles a los pasajeros compartir la ubicación en tiempo real con la nueva función “compartir ubicación del objeto”. De esta manera la compañía acepta enlaces de ubicación generados desde la app como parte oficial de su proceso de recuperación de las maletas, lo que permite resolver de manera más ágil y eficiente las demoras y extravíos.

La nueva aerolínea que invierte U$S 20 millones para operar vuelos de cabotaje buscando captar demanda en el Interior con foco en rutas interprovinciales sin pasar por Buenos Aires. El proyecto está encabezado por Juan José Maggio, ex titular de Southern Winds, quien apuesta a consolidar una operatoria federal. La empresa nace con una inversión inicial de U$S 20.000.000 y proyecta incorporar dos o tres aeronaves por año.

JoyAirline planea iniciar operaciones entre mayo y junio, a la espera de la aprobación de ANAC. En primera instancia contará con dos Bombardier CRJ-200 con capacidad para 50 pasajeros y comenzará volando la ruta Aeroparque–Jujuy, tras un acuerdo con el gobierno de esa provincia. El modelo de negocios se apoya en la conectividad en el interior del país, una oportunidad que la aerolínea busca capitalizar tras de la desaparición de múltiples trayectos en los últimos años. “Hay muchísimas rutas que se volaban y hoy no existen más. Eso genera una demanda insatisfecha muy grande”, afirma Maggio. Pese a una conectividad aérea en alza y el aumento de frecuencias en determinados hubs en el Interior, gran parte de ese crecimiento se concentra en rutas que pasan por Buenos Aires, lo que limita la conexión entre provincias. La compañía implementará una estrategia de diferenciación de las aerolíneas low cost, priorizando la flexibilidad y la frecuencia por sobre las tarifas mínimas. Además, Maggio apuesta a sumar rutas internacionales en una segunda etapa, especialmente con vuelos a países limítrofes.

Con la apertura de un Sky Club en Denver, añade un espacio premium a sus pasajeros. Tiene 1.207 m2 y capacidad para 230 personas.Ubicado en la cuarta planta del vestíbulo A del Aeropuerto Internacional de Denver, el nuevo Sky Club de Delta Air Lines rinde homenaje al espíritu aventurero y la rica herencia de Colorado a través de un moderno diseño que combina texturas y colores que remiten al suelo y las piedras características de la región. El espacio cuenta con 230 asientos y ofrece a los clientes una amplia variedad de servicios, incluyendo un bar premium inspirado en la Union Station de la ciudad y las tabernas tradicionales de Denver, así como una acogedora sala multimedia con grandes televisores de pantalla plana y asientos bajos mullidos. Hay también dos estaciones de comida con servicio a ambos lados y un sector de bebidas con café, té y refrescos.

Posibilita viajar a Brasil hasta 6 cuotas desde $ 39.000 por mes. La propuesta permite planificar vuelos a Florianópolis y Rio de Janeiro para diciembre, combinando Club Smiles y Viaje Fácil para asegurar el pasaje y completar las millas mes a mes. La iniciativa permite volar ida y vuelta a Brasil en diciembre, en 5 cuotas mensuales para Florianópolis y en 6 para Rio. La novedad responde a una tendencia cada vez más visible entre los viajeros argentinos: planificar con anticipación, asegurar una tarifa y distribuir el gasto en varios meses, sin necesidad de contar desde el inicio con todas las millas necesarias para emitir el pasaje.

Fuente: weekend





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