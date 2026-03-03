Matan a un hombre de un disparo en medio de una pelea

La víctima tenía 44 años y antecedentes penales. El asesino ya habría sido identificado y su detención es inminente.

Un hombre de 44 años fue asesinado hoy a la madrugada de un disparo en la esquina de Dellepiane y Hernandarias. Las primeras versiones aseguran que víctima y victimario se conocían y que se trató de un ajuste de cuentas.

El crimen se produjo hoy cerca de las tres de la mañana y la víctima fue identificada como Martín Oliver de 44 años. El hombre que contaba con antecedentes penales recibió un solo disparo a la altura del cuello que le ocasionó la muerte casi de inmediato. El hijo de la víctima llamó al 911 para denunciar que su padre había recibido un disparo por parte de un amigo.

Fuentes de la investigación aseguran que esta nueva muerte violenta en la ciudad se produjo en medio de un ajuste de cuentas. Una discusión por una pelea del pasado entre víctima y victimario habría sido el detonante. El asesino habría sido identificado y su detención sería inminente.

Fuente: MI8

Comentarios

comentarios