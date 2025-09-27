Matías Kulfas en la UNMDP: “¿Hacia dónde va el tren del desarrollo mundial y cómo puede subirse la Argentina?”

El Dr. Matías Kulfas, economista y exministro de Desarrollo Productivo, brindará la conferencia “¿Hacia dónde va el tren del desarrollo mundial y cómo puede subirse la Argentina?” el jueves 2 de octubre a las 18 hs en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Funes 3250).

Kulfas es autor del reciente libro Producir en la nueva globalización, en el que reflexiona sobre los cambios en el comercio mundial, el resurgimiento del proteccionismo, las tensiones geopolíticas y los desafíos del cambio climático y la desigualdad social. Su visita a Mar del Plata representa una oportunidad única para debatir, en un ámbito cercano, los desafíos y posibilidades del desarrollo argentino en un contexto global en transformación.

La conferencia es abierta e incluirá un espacio para preguntas e intercambio con el público. Para inscribirse, por favor completar este breve formulario: https://forms.gle/ktHReAV2sSzN3Byo7

