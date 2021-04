Matías Morla aseguró que Maradona «murió solo»

Finalmente, Matías Morla rompió el silencio a casi cuatro meses y medio de la muerte de Diego Armando Maradona. El polémico abogado concedió un reportaje en el primer programa de «TV Nostra», el nuevo ciclo de Jorge Rial, con Angela Lerena, Marina Calabró y Diego Ramos como panelistas.

“Cuando me escuchen se van a dar cuenta de que el Diablo no es tan malo”, arrancó Matías Morla en el primerreportaje que concedió tras la muerte de Diego Maradona, el 25 de noviembre de 2020. Entre Jorge Rial y el entrevistado, presidía la escena un retrato del ídolo junto a su representante y amigo.

“Soy el malo para un sector de los herederos, no para la justicia”, continuó Morla quien recalcó que “cuando se me muere Diego se me muere la mitad de mí…”

A lo largo de la entrevista, el abogado -al que este lunes la justicia allanó sus oficinas- desgranó infinidad de frases que, seguramente, van a despertar polémica entre los herederos y los familiares del ídolo:

“A Maradona lo abandonaron, eso está claro. Se murió solo. Salvo las hermanas, con las que hablaba todos los días y Verónica Ojeda, que iba a verlo con con Dieguito Fernando, su hijo.”.

“DIego estaba indignado con Dalma porque le habían puesto Roma a su hija, él que es Nápoles”.

“Diego dijo: La marca Maradona cuida de mis hermanas, la imagen cuida de los herederos”.

“Maradona firmó esto en 2015 o 2016 en la corte de Dubai”.

*“Lo único que me queda a mí es pensar que tendría que haber hecho más para cumplir el último deseo de Diego: ver a todos sus hijos juntos”.

*“Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase. Ellas no se sentarían en una mesa con Jana o con Junior y si lo hacen ahora es por el tema de la herencia”.

*“Diego tenía dudas de la paternidad de Diego Junior” (en referencia al hijo que tuvo con Cristiana Sinagra en Italia).

*“No le puedo echar nunca la culpa a Villafañe o a Ojeda por las adicciones de Diego”.

*“Diego veía en el alcohol la parte negra, oscura. Se ponía triste, mandaba mensajes de audio, recordaba a doña Tota”.

*“Nunca pudo superar que Rocío lo haya dejado, estaba muerto por Rocío Oliva… A Rocío le regaló propiedades, autos”.

*”Las chicas (Dalma y Gianinna) no me quieren porque en junio de 2014 les cortamos las tarjetas de crédito”.

*“Durante los siete años con Maradona ayudamos a mucha gente, a comederos…”

*“(La de Diego) fue la muerte más fuerte que sufrí tras la de mi madre”.

*“A Maradona lo mataron la separación de Rocía, la cuarentena y sus problemas médicos”.

*“Hoy la plata de la herencia está en manos de la justicia”.

“(Claudia) Villafañe se llevó el cadáver, nunca lo tuvo a Diego…. Llevaron el cajón como un trofeo”

*“El tiempo todo lo acomoda, y pronto se sabrá toda la verdad”

Después de casi una hora de charla, Jorge Rial anunció que este martes continuará la entrevista con Matías Morla, anticipando que serían involucrados algunos jugadores campeones de México 86.

FUENTE: Telam

Comentarios

comentarios