MAXIMILIANO CALVO ¿TAMBIÉN TE SIENTES «SUPER FREAK»?

No han podido ni querido ocultarlo: Maximiliano Calvo y El Chacal son un poco «Super Freak», ¿no?¿Estás contrariado porque se puso el mundo malo y sentís todo en contra? Ya, se te nota. Pasan tantas cosas raras y la vida está tan cara que es normal sentirse ahora «Super Freak». O así, al menos, es como encaran este movidón que es el sobrevivir Maximiliano Calvo y El Chacal.El junte de ambos sabe a extrañeza y gloria pop. Así se encuentran un Maximiliano Calvo que nos invitó a caminar a su lado mientras afrontaba su reinvención como artista y persona, y El Chacal, bonaerense conocido en su casa como Nicolás Szwarc y también por mil proyectos, incluyendo colectivos como La Gente del Bien o Flipada Japonesa, hasta llegar a su última encarnación junto a Los Alpes Floreados.
Para Maximiliano Calvo y El Chacal vivir se hace rarete y lo combaten con melodías imparables y arreglos deliciosos, escuchando a Dylan y ordenando vinilos pasados de moda. Como los «Super Freak» que son, se niegan a seguir modas y preguntan si la solución a todo será «pedir tregua». Desde luego, si hay una manera útil de rebelarse contra el absurdo de la vida cotidiana, componer y compartir temazos suena perfecto, ¿verdad?
Lo freak no quita lo valiente: vaya elegancia se gastan aquí Maximiliano Calvo y El ChacalEsta «Super Freak» junto a El Chacal es la última píldora con la que Maximiliano Calvo anticipa un esperadísimo álbum de regreso (a la música y a la vida) que será editado este otoño. Se une a una ya completa lista de singles que también incluye a «Años 70», «En otra peli», «Una temporada mala», «De mí también me puedo salvar», «Media maratón» y «Ok para el amor». Cada canción, todas gloriosas joyas pop, remite a una fase distinta de un proceso de rehabilitación duro y necesario.Para hacernos una idea, justo cuando se celebraba el Día Mundial de las Adicciones el 26 de junio, Maximiliano Calvo culminó una gira por veintidós centros de rehabilitación de toda España, inspirada en los míticos conciertos en cárceles de Johnny Cash. Un tour nada corriente que ha servido al argentino como terapia de su propia rehabilitación.Además de continuar con este formato íntimo en colegios mayores, de educación secundaria y centros penitenciarios con programas de rehabilitación, Maximiliano Calvo ha estado llevando también su show de banda más tradicional a citas festivaleras del calado de Mallorca Live Festival, Boombastic Festival o Sonorama Ribera. ¡Está en plena forma!