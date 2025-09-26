MAXIMILIANO CALVO ¿TAMBIÉN TE SIENTES «SUPER FREAK»?

Lo freak no quita lo valiente: vaya elegancia se gastan aquí Maximiliano Calvo y El ChacalEsta «Super Freak» junto a El Chacal es la última píldora con la que Maximiliano Calvo anticipa un esperadísimo álbum de regreso (a la música y a la vida) que será editado este otoño. Se une a una ya completa lista de singles que también incluye a «Años 70», «En otra peli», «Una temporada mala», «De mí también me puedo salvar», «Media maratón» y «Ok para el amor». Cada canción, todas gloriosas joyas pop, remite a una fase distinta de un proceso de rehabilitación duro y necesario.Para hacernos una idea, justo cuando se celebraba el Día Mundial de las Adicciones el 26 de junio, Maximiliano Calvo culminó una gira por veintidós centros de rehabilitación de toda España, inspirada en los míticos conciertos en cárceles de Johnny Cash. Un tour nada corriente que ha servido al argentino como terapia de su propia rehabilitación.Además de continuar con este formato íntimo en colegios mayores, de educación secundaria y centros penitenciarios con programas de rehabilitación, Maximiliano Calvo ha estado llevando también su show de banda más tradicional a citas festivaleras del calado de Mallorca Live Festival, Boombastic Festival o Sonorama Ribera. ¡Está en plena forma!