MAYPPEL PRESENTA SU NUEVO TEMA «BOSSA», UN TRIBUTO AL ROCK EN ESPAÑOL

MAYPPEL, el artista colombiano alternativo, originario de Socorro, Santander y quien se dio a conocer tras su participación en uno de los reallitys Shows musicales más importantes de Colombia, presenta su más reciente single «BOSSA», una propuesta única y diferente que mezcla el Bossa Nova y el Rock.

«BOSSA» es un tema particular, que da como resultado un ritmo alegre de los dos estilos musicales fusionados, los cuales se complementan muy bien con una letra divertida y un tono jocoso, pues esta es un mensaje de reclamo a una chica por un desaire amoroso, usando frases de canciones icónicas de Rock en Español que quiso usar MAYPPEL como homenaje a ese género y esos temas que marcaron una época de su vida donde también sufrió por esas chicas que no lo tomaron en serio.

La canción fue creada en la ciudad de Medellín con el equipo de productores llamado Unanimed Music a finales de Diciembre en medio de las fiestas de fin de año. Escrita por David Monsalve, José Sebastián Pedraza y Juan Camilo Álvarez, bajo la producción de Junior Rodas, Daniel Astudillo. Con una letra plasma vivencias que se identifican con cualquier hombre que ha sufrido con alguna mujer que no lo ha tomado en serio… “Todos tenemos un amor que nos complica la vida”, «Estoy Clavado En Un Bar Escuchando a Calamaro», “La Flaca”, “Mi Agüita Amarilla” y “Devuélveme a mi chica”, son algunas de las frases y canciones de las que se sustrajeron fragmentos para tener un rompecabezas musical que hace un reclamo a esa mujer que lo traicionó, de forma muy original y divertida.

El videoclip de «BOSSA» inicia en blanco y negro haciendo alusión a los videos antiguos de rock en español. Principalmente se observa al artista cantando con su banda de músicos femeninas, mientras se van mezclando escenas donde MAYPPEL interpreta diferentes personajes de un nerd y de un mafioso que aportan otro toque divertido, complementando así todo el contexto de la canción.

Actualmente, MAYPPEL cuenta con más de +1.1M de followers en Tik Tok y más de 40 mil seguidores en Instagram, espacios donde ha logrado dar a conocer todo su talento y versatilidad.

Mayppel es un cantante, compositor y actor de 22 años oriundo de Socorro, Santander. Comenzó a incursionar en el ámbito musical a muy corta edad, descubriendo su vocación y amor por la música desde pequeño.

En 2016 participó en el programa La Voz Teens, dando a conocer a toda Colombia su gran talento como artista musical, haciendo parte del Team Cepeda y posterior al programa fue uno de los integrantes de la «boyband» LV5 que contaba con un fanbase consolidado en el interior del país y ahora Mayppel como solista ha recogido una parte de ese fanbase que lo apoya activamente. Ya acumula +1.1M de followers en Tik Tok.

Actualmente, presenta como solista su nueva canción «Bossa», una fusión que mezcla dos géneros musicales, el Bossa Nova y el Rock.

Comentarios

comentarios