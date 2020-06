McDonald’s lanza una nueva función para pedir,pagar y retirar desde su APP

La app de la marca cuenta con más de 7 millones de descargas y más de 400 mil usuarios activos por semana. De esta forma y como primer país en la región, McDonald’s Argentina suma una nueva modalidad de ventas desde su APP que minimiza el contacto entre clientes y empleados.

McDonald’s lanza una nueva opción de compra y pago de pedidos desde su APP. Esta función permite que, a través de geolocalización, la aplicación le indique al cliente cual es el restaurante más cercano al punto de referencia y así puede realizar su pedido y retirarlo de manera más rápida, sin hacer filas en los locales. De esta manera, cuando el cliente se encuentra a 200 metros del local elegido le permite activar la función: “Enviar a preparar”.

Esta nueva forma de compra permite limitar el contacto con otras personas, fomenta el pago electrónico y es una opción segura de take away (pedidos para llevar). Esta nueva modalidad está disponible por el momento en 90 de los locales McDonald’s que están operando actualmente y se irá incorporando en otros restaurantes con el correr de los días.

Según un estudio reciente de la consultora de investigación de mercado Trendsity, que analizó las expectativas del consumidor en tiempos de COVID-19, 8 de cada 10 personas encuestadas indican que esperan que las marcas adapten sus productos y servicios en el contexto del Coronavirus, por ejemplo, las condiciones especiales para población de riesgo (promociones, entrega sin contacto, etc.). A su vez, el 67% de los encuestados indicó que prioriza normas o protocolos de higiene y sanidad a la hora de comprar.

Actualmente la app de McDonald’s es el principal canal de comunicación de la marca, cuenta con 10 beneficios activos e informa sobre locales habilitados, información del menú, protocolos de seguridad y distintas combinaciones de productos con precios diferenciales. Para acceder a esta nueva función de compra y retiro de productos, primero los clientes deben loguearse en la app con algunos datos personales básicos. La aplicación permite, a través de geolocalización, que los usuarios detecten el local más cercano, elijan el menú que desean, lo paguen y solo se acerquen al local a retirarlo.

La app de McDonald’s cuenta con 7 millones de descargas y más de 400 mil usuarios activos, con un promedio de 10.000 descargas por semana. La modalidad de venta a través de la app, se suma a los opciones de Automac y comida para llevar dentro del segmento McToGo. Por otra parte la modalidad McDelivery sigue creciendo y ya opera con todos los partners de pedidos habilitados: UberEats, Wabi, Pedidos Ya, Rappi y Glovo.

“McDonald’s es una marca en constante evolución, siempre estamos en la búsqueda de nuevas oportunidades que permitan mejorar la experiencia de nuestros clientes. Somos la primera cadena de comida rápida del país en implementar esta modalidad de venta, y esto es solo el principio porque seguiremos nuevas alternativas que se adapten a las necesidades de los clientes.” asegura, Guillermo Córdoba, director general de Arcos Dorados Argentina.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza casi 2.300 restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 100 mil personas (datos de 31/3/2020). La empresa también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que está presente y con la generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar su escala para lograr un impacto positivo en el medio ambiente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com

