“Me arrancaron a mi papá, pero voy a defender su legado”: el fuerte reclamo de justicia del hijo del médico Diego Quirós

Francisco, el hijo del médico Diego Quirós, pidió que se haga justicia tras el siniestro en el que murió su papá e Iñaki, de 9 años.

En medio del dolor más profundo, Francisco Quirós, hijo del reconocido médico Diego Quirós, habló sobre la cruda situación que está viviendo tras el impactante choque en la Ruta 88. En el siniestro también murió Iñaki, de 9 años, mientras que Yanina Liani, pareja de su papá, se encuentra internada en estado delicado.

Francisco agradeció el acompañamiento y apuntó directamente a las responsabilidades judiciales y políticas del caso. “No me lo devuelve nadie a mi papá. Pero ahora lo que queda es que se haga justicia”, expresó. La familia ya inició acciones legales, representada por el abogado Juan Manuel Belliure, y reclama que la investigación esté a la altura de la gravedad del hecho.

Según detalló, el camión involucrado en el siniestro “no tenía VTV, el conductor no tenía registro” y habría cruzado la ruta con un acoplado mal enganchado, lo que habría generado el impacto fatal. “No puede ser que una ruta tan transitada no esté iluminada, no sea doble mano. Es una locura. El año pasado ya murió un amigo mío en esa misma ruta”, lamentó.

La fiscalía a cargo de Rodolfo Moure actuó con celeridad y pidió la inmediata detención del conductor del camión, una medida que la familia valora como un avance positivo. “Es alentador que esta vez no se espere para actuar”, señaló Francisco, aunque aclaró que el duelo sólo comenzará verdaderamente cuando se haga justicia: “Mi papá era mi mentor, mi guía, hablábamos todos los días. Nuestro sueño era trabajar juntos. Me arrancaron eso. Yo me levanto temblando todos los días”.

Sobre el estado de salud de Yanina, contó que permanece internada en la Clínica Colón, con múltiples lesiones: “Le pudieron cerrar el abdomen, pero tiene la columna desplazada, neumotórax, hematomas. No creo que recuerde el accidente, fue un shock traumático tremendo”.

Finalmente, Francisco agradeció el masivo apoyo recibido. “Me llegaron mensajes de todo el mundo. Médicos, amigos, desconocidos. Me emociona ver cuánto lo querían a mi papá. Me toca madurar de golpe, con 24 años. Pero voy a seguir con su legado, incluso con las ONG que ayudaba y yo ni sabía. No quiero que eso se corte. Quiero estar a su altura”.

Fuente: Mi8

