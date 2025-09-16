Médicos del Materno realizaron una inédita y exitosa cirugía a una bebé de 7 meses con una malformación

Los profesionales marplatenses operaron a la nena junto a una médica del Garrahan, que viajó exclusivamente para la cirugía. Victoria se recupera favorablemente y la operación marcó un hito inédito en el Hiemi.

El Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil “Victorio Tetamanti” (Hiemi) fue escenario de un verdadero hito médico y humano: la exitosa reconstrucción anorrectal de Violeta, una bebé de siete meses que nació con una compleja malformación congénita.

La pequeña, diagnosticada al nacer con una Malformación Anorrectal (MAR) —condición poco frecuente en la que los conductos anal, vaginal y urinario confluyen en uno solo—, también presentaba otras complicaciones, como la ausencia de un riñón. Desde sus primeros días de vida fue acompañada por el equipo del hospital donde nación, que a las 72 horas le realizó una ostomía como primer paso de un largo proceso quirúrgico.

La cirugía definitiva, llevada a cabo recientemente, duró más de nueve horas y demandó un abordaje laparoscópico de altísima precisión. El objetivo fue separar y reconstruir los conductos, con resultados exitosos.

El procedimiento estuvo liderado por el jefe del Servicio de Cirugía del HIEMI, Dr. Alberto Dalú, junto a un equipo multidisciplinario de especialistas del hospital, y contó con la colaboración de la Dra. Marcela Bailez, referente nacional en la materia y ex coordinadora del Hospital Garrahan, quien viajó especialmente a Mar del Plata para participar de la intervención. “Podemos trabajar juntos y evitar que estos niños tengan que trasladarse, siempre en el marco de la salud pública”, destacó Bailez.

La cirugía no solo significó un paso fundamental para la salud de Violeta, sino también una oportunidad de formación única para los residentes del hospital, que presenciaron en vivo un procedimiento de máxima complejidad.

Tras la cirugía, Yanel, la mamá de la bebé, expresó su agradecimiento: “A pesar de tener obra social, elegimos atendernos acá por la calidad de los profesionales y el buen trato, que es excelente. Para nosotros son una eminencia”. Violeta, por su parte, evoluciona favorablemente y continúa bajo control médico, con perspectivas alentadoras hacia el futuro.

Este caso marca un precedente clave en la medicina infantil de Mar del Plata y reafirma el compromiso del Hiemi con una salud pública de excelencia, accesible y profundamente humana.

Fuente: Mi8

