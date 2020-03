Medidas decretadas por el Intendente Municipal de General Alvarado Sebastián Ianantuony

Con la decisión de continuar trabajando en el distrito en materia de prevención, ratifiqué con los decretos N°658/20, N°672/20 y N°673/20 las siguientes medidas:

•Cierre de comercios que congreguen personas en el lugar (Café, Bares, Gimnasios, Restaurantes, Heladerías, Boliches Bailables, clubes, Hoteles, Salones de Fiestas, teatros, etc. )

•Control de ingreso al distrito, con control de temperatura y formulario de referencia.

•Otorgamiento de licencias a los empleados municipales, en concordancia a las normas Nacionales y Provinciales.

•Fuerte Campaña de concientización en medios locales.

•Dispositivo para control de aislamiento y seguimiento de personas que hayan vuelto del exterior.

•En móviles policiales y vehículos del municipio circulará constantemente un aviso sonoro, recordando a los vecinos, que deben mantenerse en sus hogares.

•Restricción de la permanencia en espacios públicos. (Plazas, Skate Park, etc. Bienal de Arte, Parque Patricios, etc.)

•Cierre del ingreso al vivero y Bosque Energético para evitar la permanencia en espacios públicos.

•Refuncionalización del sistema hospitalario para afrontar la contingencia, con adquisición de elementos como camas de terapia intensiva, bombas de infusión, respiradores, entre otras cosas.

Es importante recordar que al momento en General Alvarado no se registra ningún caso de Coronavirus.

