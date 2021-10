Meet Up Argentina se erigió como punto de reencuentro de toda la industria MICE del país

Los días 13 y 14 de octubre se llevó a cabo Meet Up by Expoeventos, el evento que reunió por primera vez luego de la pandemia a toda la cadena de valor de la industria de reuniones de Argentina. A lo largo de sus dos jornadas, Meet Up tuvo como eje principal ser el punto de encuentro de los Destinos Sede Eventos de más de 20 provincias del país, numerosas empresas y entidades del sector y profesionales que tras año y medio de virtualidad pudieron volver a estrechar sus manos y generar renovadas oportunidades.

Con una fuerte presencia institucional, se destaca la participación de entidades y cámaras empresariales que brindaron su apoyo para que Meet Up fuera posible, algunas de ellas con larga trayectoria de trabajo mancomunado con AOCA y otras tantas con las que la Institución comenzó a estrechar lazos durante la pandemia, entendiendo que esa es la manera de salir de la crisis y poner en marcha la reactivación de la industria.

En ese sentido, como parte del trabajo articulado que desde la Institución se lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, en el marco de Meet Up se realizó la presentación oficial del Programa de Fortalecimiento de Bureaux a nuestros socios con la presencia de la Dra. Yanina Martínez, Secretaria de Promoción Turística de la Nación, junto al Presidente de AOCA, Fernando Gorbarán.

Como reflejo del apoyo otorgado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, el Instituto Nacional de Promoción Turística INPROTUR y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Acto oficial de Apertura, el Presidente de AOCA, Fernando Gorbarán, compartió estrado con la Secretaria de Desarrollo y Promoción Turística de la Nación, la Dra. Yanina Martínez; el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística, Ricardo Sosa, y el Presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Gonzalo Robredo.

Asimismo, Meet Up Argentina se propuso ser el espacio de capacitación y profesionalización de la industria a través de dos actividades clave. Por un lado, se llevó a cabo el primer Foro Internacional MICE, que reunió a importantes referentes internacionales del sector en un espacio de intercambio de experiencias y propuestas para afrontar los desafíos del mundo post-pandemia. Por otro lado, a través del ciclo de Charlas Inspiradoras, se otorgó a las y los asistentes herramientas para encarar nuevas oportunidades de negocio con la inspiración como motor para la reactivación.

Bajo un formato dinámico, en su segunda jornada se llevó a cabo la Ronda de Negocios que reunió a Hosted Buyers de alto nivel profesional de las principales asociaciones generadoras de eventos del país, con los Destinos Sede de Eventos de más de 20 provincias que participaron del encuentro como expositores. Con una agenda cargada, de este segmento se concretaron fructíferas reuniones que le permitirán al país volver poner en marcha a la industria y superar la cantidad de eventos realizados previo a la llegada de la pandemia, en vistas de continuar siendo el país número 1 en América Latina en cuanto a la realización de congresos y eventos internacionales.

A partir de la realización de Meet Up Argentina, se espera volver a poner de pie a la industria que es generadora de más de 200.000 puestos de trabajo y es una de las principales vías de entrada de divisas a nuestro país. Este es el objetivo que desde AOCA se persigue y en el cual se continuará trabajando en conjunto a distintos actores clave tanto públicos como privados.

