Mendoza y Buenos Aires, entre las 10 mejores ciudades de América Central y del Sur para visitar

Cuando se trata de escapes urbanos, las mejores ciudades de América Central y del Sur reúnen hermosos paisajes, gente amable, comida fabulosa y cultura dinámica. Los lectores de Travel+Leisure distinguieron a las ciudades de Mendoza y Buenos Aires como algunas de las mejores para visitar

Cada año, para su encuesta de World’s Best Awards, la prestigiosa revista de viajes Travel+Leisure les pide a los lectores que evalúen las experiencias de viaje en todo el mundo para compartir sus opiniones sobre las principales ciudades, islas, cruceros, spas, aerolíneas y más. Los lectores calificaron las ciudades según sus lugares de interés y monumentos, cultura, cocina, amabilidad, compras y valor general.

Cuando se trata de escapes urbanos, para ellos las mejores ciudades de América Central y del Sur marcan algunas casillas específicas: hermosos paisajes, gente amable, comida fabulosa y cultura dinámica. Si bien algunos centros podrían considerarse paradas en el camino a destinos de lista de deseos como Machu Picchu o Galápagos, los mejores votantes del mundo no son tímidos para corregir esa idea errónea y cantar las alabanzas distintivas de cada uno de los homenajeados de este año.

“La encuesta de los World’s Best Awards de este año se cerró el 2 de marzo, justo antes de que se implementaran los pedidos generalizados de quedarse en casa como resultado del brote de COVID-19. Los resultados reflejan las experiencias de nuestros lectores antes de la pandemia, pero esperamos que los galardonados de este año inspiren sus próximos viajes, siempre que sea posible”, reza la publicación.

En particular, muchos lectores notaron cuánto les encantaba poder profundizar su comprensión de las capitales que figuran en la lista mientras comían en cafés históricos que sirven comida tradicional y restaurantes modernos que usan alimentos nativos en aplicaciones creativas (Thomas Khazki)

La mayoría de las ciudades reconocidas en la lista de este año se pueden encontrar en América del Sur, pero por segundo año consecutivo, la número dos, Antigua Guatemala, es el destacado de América Central. “Antigua no solo es hermosa con el volcán que se eleva sobre la ciudad, sino que es rica en historia”, escribió un lector sobre sus encantos. Y continuó: “Encontrarás a las personas más amigables, los edificios históricos más coloridos y comida para absolutamente cualquier persona. Hay tanto que hacer que uno puede pasar fácilmente una semana aquí simplemente disfrutando de la cultura y las vistas“.

A las ciudades capitales también les fue bien, con Buenos Aires (No. 4), Bogotá, Colombia (No. 6), Lima, Perú (No. 8) y Quito, Ecuador (No 10), todos haciendo apariciones. ¿Una fuerza impulsora? Sus respectivas escenas culinarias. En particular, muchos lectores notaron cuánto les encantaba poder profundizar su comprensión de estos lugares mientras comían en cafés históricos que sirven comida tradicional y restaurantes modernos que usan alimentos nativos en aplicaciones creativas. Un visitante de Lima escribió: “Tiene muchos restaurantes de clase mundial que reflejan la diversidad de ingredientes peruanos”.

Por supuesto, también disfrutan la oportunidad de experimentar miles de años de historia en un área concentrada, algo que se hace fácilmente en muchos de estos lugares. Quito ganó elogios como “un gran lugar para la arquitectura y los museos”, escribió un votante, quien agregó que “las iglesias son hermosas y los hoteles son espectaculares”. Varias personas elogiaron al No. 5 Cartagena, Colombia, por razones similares. “Me encantó la ciudad vieja y el fuerte español”, comentó un viajero. Varios otros promocionaron el centro antiguo como un lugar fantástico para caminar, y una persona señaló que el área está “llena de actividad”.

Pero es Cuzco, Perú, que vuelve una vez más como el ganador de la categoría. Para muchos viajeros, Cuzco es ante todo la puerta de entrada al Valle de Urubamba en Perú. Pero la antigua sede del Imperio Inca -un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO- es un sitio glorioso en sí mismo, rico en gemas arqueológicas y arquitectónicas que datan de milenios.

La lista completa de las mejores ciudades de América Central y del Sur, según lo votado por los lectores de T+L

1. Cuzco, PerúPuntuación: 87.24

2. Antigua GuatemalaPuntuación: 86.08

3. Mendoza, ArgentinaPuntuación: 83.04

4. Buenos Aires, ArgentinaPuntuación: 82.46

5. Cartagena, ColombiaPuntuación: 82.45

6. Bogotá, ColombiaPuntuación: 81.38

7. Río de Janeiro, BrasilPuntuación: 81.14

8. Lima, PerúPuntuación: 80.35

9. São Paulo, BrasilPuntuación: 80.00

10. Quito, EcuadorPuntuación: 79.31

Fuente: diariodecultura.com.ar

Comentarios

comentarios