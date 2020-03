MENSAJE DEL INTENDENTE GUILLERMO MONTENEGRO A LOS VECINOS DE GENERAL PUEYRREDON

“Por respeto a nuestros héroes, quedate en casa”

» No tengo buenas noticias para contarte, ni las voy a tener por muchos días. Esta es la peor crisis que nos tocó enfrentar. Estamos luchando por nuestro futuro, y según los expertos, el escenario probable es realmente grave. Solo un necio no reconocería que estamos ante una de las situaciones más difíciles de la historia de la humanidad. A muchos todavía les toca de lejos, pero sabemos que esto va a avanzar, y las noticias no serán buenas. Tenemos que estar preparados para eso. La situación que atravesamos es muy similar a lo vivido en una guerra, y el principal enemigo es invisible. Pero en este momento, también hay otros, igual o más peligrosos: la irresponsabilidad y la improvisación. Quiero que sepan que dedico cada segundo de cada día hace varias semanas a pensar medidas para adelantarnos a lo que se viene. Hoy mi responsabilidad es cuidar a cada vecino. Los marplatenses tenemos un espíritu solidario, una fuerza y un empuje que nos caracteriza en todos los ámbitos. Todo eso, hoy se potencia. Y lo veo en cada mensaje que recibo de personas que nos quieren ayudar, que quieren realizar donaciones, o ponerse a disposición para lo que sea. Es que no hay otra forma: de esta salimos empujando y todos juntos. Este es un mensaje para que estemos alertas. Necesitamos tomar en serio esta situación. Prefiero pecar de exagerado, prefiero que me digan que fui extremo, dramático, pero voy a seguir adelante si creo que esas medidas puedan salvar más vidas. Vimos lo que ocurrió en otros paìses del mundo, caracterizados siempre como del primer mundo y desarrollados. A ellos los sorprendió y hoy los encuentra atravesando esta crisis con vidas que se pierden de a centenares. Sepan que no me va a temblar el pulso para tomar las decisiones que tenga que tomar si es por el bien de los marplatenses. A vos te pedimos que hagas un sacrificio, que te quedes en tu casa. Pero hay gente a la que le estamos pidiendo mucho más. Los médicos, los enfermeros y enfermeras, el personal de limpieza de nuestros hospitales, los policías, los bomberos. Los que trabajan en los asilos de ancianos, los choferes de colectivos, los chicos de la recolección de basura, trabajadores portuarios, guardavidas. Los que están en las guardias de emergencia de los servicios de agua, electricidad y gas. Los trabajadores municipales, y también nuestros comerciantes. Ellos son nuestros héroes, los soldados de esta batalla que salen todos los días a cuidarnos. Todos ellos preferirían estar seguros y cómodos en sus casas. Pero le están poniendo el cuerpo, por vos y por todos. Como en una guerra, la estrategia es clave: se requiere previsión, organización, y claridad en los roles. Ellos son son el equipo de batalla, pero no es menos importante lo que puede hacer el resto de la población. A vos te pedimos que hagas algo distinto a lo que hacías antes. Que te quedes en tu casa. No queremos chicos en las plazas, no quiero que ver a nuestros deportistas entrenando al aire libre, ni a nuestros adultos mayores disfrutando del espacio público. Convencé a tus viejos que se queden en casa, ofrecele a tus vecinos adultos mayores ayudarlos con las compras de productos esenciales para que no tengan que salir. Nos unimos para decirles a los turistas que tenemos todo, pero que se lo guardamos para cuando puedan volver. Ahora eso tenemos que entenderlo nosotros. Los quiero a todos apostados, como un ejército inquebrantable. Cada uno en su lugar. Por respeto a quienes se la juegan para cuidarnos, por los que se la juegan para que podamos acceder a productos básicos esenciales, como alimentos, medicamentos, por respeto a quienes están atentos para salir corriendo para que nadie se quede sin luz, sin agua, para podar un árbol que pueda tapar una cámara de seguridad, por respeto a todos ellos, quedate en tu casa. Es incierto el tiempo en que esto va a pasar, pero lo que tenés que saber en que vamos a estar ahí. Quiero insistir: es necesario que todos actuemos con responsabilidad. Cuarentena no es salir 3 veces por día al almacén, a comprar facturas o a la ferretería a buscar un tornillo. Quedate en tu casa para cuidarte vos, (espacio) pero también hacelo por respeto a esa gente que está trabajando para que vos puedas quedarte en tu casa. Empecé diciéndote que no te voy a poder dar buenas noticias. Pero si puedo prometerte algo: vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para ganar esta guerra. Buenas noches, descansen, que mañana nos espera otro día duro. Y nos quedan muchos días más hasta que logremos superar esta crisis».

