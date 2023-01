Merendero Barrigas Llenas: “Cada vez se nos hace más difícil subsistir”

Roby Bidondo, uno de los trabajadores sociales del merendero Barrigas Llenas, dio a conocer cómo asisten a los vecinos del barrio Centenario y la falta de acompañamiento que hay por parte de Desarrollo Social. El merendero se encuentra ubicado en Tierra de Fuego 3219, es un complejo que fue cedido por parte del estado hace 5 años aproximadamente. “Esto era una guardería antes, pero había quedado abandonada” indicó Bidondo.

El merendero brinda sus servicios tres veces por semana, abriendo sus puertas a partir de las 18. Sin embargo, el horario de entrega de las viandas se realiza a las 20 de manera paulatina hasta las 21. Todos aquellos que asisten deben llevar su respectivo tupper para recibir la vianda.

La creación de Barrigas Llenas fue llevada a cabo a mediados de 2017, cuando Julio Ordas, Liliana, María y Roby Bidondo decidieron empezar ayudar a los vecinos de la zona tras ver la situación de falta de alimentos que estos carecían.

El merendero arrancó con 50 chicos de la zona y alrededores del barrio San Antonio y Matadero, no obstante, hoy en día no sólo reparte viandas a los más pequeños, sino que adultos y a familias completas según indica Bidondo. “Son más de 120 personas que están en estado de vulnerabilidad por diversas situaciones y nosotros no podemos hacer la vista gorda, menos negarles la comida”.

Barrigas Llenas recibe donaciones dos veces al mes por parte del Banco de Alimentos, asimismo por organizaciones y clubes como Alvarado, también realizan eventos para recolectar mercadería y uno de ellos es el concurso de baile de Cumbia Rock donde ponen como requisito donar algún alimento no perecedero. Para donaciones contáctese al 2235365375.

Por otro lado, el referente del merendero expresó que la fiscalía trabaja con ellos: “Esto es porque muchas personas que tienen problemas con documentos falsos o algún delito menor, les hacen pagar una multa de 50 kg de mercadería. La fiscalía siempre que puede se contacta con nosotros para darnos ese pequeño aporte” indica Roby.

Los fundadores del merendero vieron la necesidad de implementar un roperito comunitario, con el fin de poder garantizarles a los vecinos una prenda limpia y en buen estado, también ofrecerles frazadas, abrigos, calzado y juguetes para los más pequeños, ya que era algo que se les solicitaba constantemente por parte del vecindario.

Además, Barrigas Llenas realiza actividades para los más chicos llevándolos de paseo a la Laguna de los Padres, centros culturales, al circo y al cine de manera gratuita, esto se lleva a cabo gracias a los aportes de organizaciones externas o comerciantes que colaboran para la causa.

Por otra parte, la situación actual en Argentina se encuentra en una crisis económica acompañada por la devaluación del peso argentino frente al dólar en el mercado formal y financiero, con un creciente aumento en la inflación que aumenta la tensión en los argentinos por no llegar a fin de mes.

Ante esto, Bidondo expresó que el merendero se encuentra en una situación insostenible y crítica, al no poder comprar alimentos como carne, aceite, harina y pan, que resultan imprescindibles para las viandas que entregan a las personas del barrio. “cada vez se nos hace más difícil a nosotros subsistir” afirma.

A pesar de que el municipio les provee dos veces al mes alimentos, estos no son suficientes para la cantidad de personas que concurren y, los mismos trabajadores declaran que tienen que ingeniárselas por sí mismos para que el merendero resista.

Esto no es lo único que sufre el merendero, ya que exigen un mayor acompañamiento de los trabajadores sociales estatales. “Pedimos que salgan hacer relevamientos territoriales, que vean las necesidades de la gente y que no hagan vista ciega”, y a su vez indican al Estado que “deberían estar trabajando más para la gente, dando soluciones prontas a estas problemáticas porque no todo podemos resolverlo”.

FUENTE: Portal Universidad

