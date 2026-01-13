«Meteotsunami»: por qué se da este fenómeno que terminó con la muerte de un joven en Mar Chiquita

Especialistas en meteorología y guardavidas manifestaron qué factores climáticos provocaron el meteotsunami que se cobró la vida de un marplatense en la laguna de Mar Chiquita y provocó 35 heridos leves en la Costa Atlántica.

Siguen las repercusiones de la «súper ola» que sacudió este lunes a las costas de Mar Chiquita y de Mar del Plata y que se cobró la vida de un marplatense que vacacionaba en las playas de la localidad vecina, en la zona de la Albufera. ¿Qué fue lo que ocasionó este fenómeno?

El especialista en meteorología José Javier Merlos habló con Canal 8 ayer por la noche y explicó que el término correcto de lo sucedido en Mar Chiquita es «meteotsunami», ya que se trató de un «aumento del nivel del mar producto de una variante meteorológica».

«Hubo un aumento de la marea producto de una diferencia de presión atmosférica justo entre las 16:30 y las 17, y ahí se produjo un punto de inflexión. La presión atmosférica estaba bajando notoriamente, a la vez que la temperatura estaba subiendo. A esa hora cruzó un pequeño sistema frontal frío que hizo que la presión atmosférica aumente de golpe, que aparentemente produjo este meteotsunami», expresó.

«Está en estudio si hubo otros factores que produjeron este meteotsnunami. Pero lo cierto es que coincide con este cambio en la presión atmosférica, que produjo una succión, y eso hizo que haya primero una bajante pronunciada en segundos y después un aumento notorio del nivel del mar que causó destrozos e inconvenientes», agregó.

Merlos manifestó que este fenómeno puede volver a repetirse, pero que «a veces sucede que ese frente no pasa a las 17 con las playas colmadas, y a veces puede pasar desapercibido«, como ocurrió una noche de diciembre en 2022, donde las olas generaron destrozos en algunos balnearios de Mar del Plata.

